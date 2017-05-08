Beşiktaş'ta Fabricio isyanı !

Vodafone Arena'nın açılışından bu yana en büyük şokun yaşandığı dün geceden sonra,Fabricio'nun daha önce de yaptığı hatalar üst üste kondu ve İspanyol eldiven maçın en büyük sorumlusu ilan edildi.

C.Brugge, Sporting Lizbon ve Akhisar Belediye maçlarında aynı şekilde çıkış hatası yapan ve istenmeyen kaleci ilan edilen Tolga Zengin'i yedeğe düşüren Fabri , benzer hatalar ile adeta Tolga Zengin'i sürekli hatırlatıyor.

Ligin ilk devresinde Gençlerbirliği maçında ceza sahası dışında Rhodolfo'nun kontrolündeki topa çıkıp ıska geçen Fabricio, karşılaşmanın 1-1 berabere bitmesinde en önemli etkenlerden biri olmuştu.Lyon maçının da 85. dakikasında akıl almaz bir hareketle topu kaptırıp mağlubiyet golünün yenmesine ve yarı finalin kaçmasına sebep olan İspanyol eldiven, dün akşam da defans oyuncularının kontrolündeki topa çıkıp yine Marcelo ile çarpışınca golü yedi.Yenilen gol de Emenike'nin faul yaptığı söylense de kaleden uzak ve Marcelo'nun kontrolündeki topa boş çıkması Fabri için hiç bir şekilde affedilmeyecek bir hata olarak görülüyor.

Tolga Zengin ile yediği hatalı goller açısından aynı kaderi paylaşan Fabricio'nun şu anda Tolga'dan tek farkı taraftarın onu aşırı derecede seviyor olması.Ancak topa çıkışlarda bu şeklide devam etmeye ısrar eden İspanyol eldivenin bu hatalarını sürdürmesi halinde sonunun Tolga Zengin gibi olması ve taraftarların sevgisini kaybetmesi kaçınılmaz olabilir.