Arda Turan için THY baskısı
Mesut Özil’e PSG’den davet var
''Lens'le devam edileceğini düşünmüyorum''
Hidayet Türkoğlu’ndan Final Four yorumu
Hidayet Türkoğlu’ndan Final Four yorumu
PFDK 3 büyüklere ceza yağdırdı
PFDK 3 büyüklere ceza yağdırdı
Beşiktaş açıkladı, taraftar stada koştu !
Beşiktaş açıkladı, taraftar stada koştu !
Çağlar Söyüncü’ye Almanya’da büyük onur !
Çağlar Söyüncü’ye Almanya’da büyük onur !
Kayserispor'dan açıklama: Esnafa futbolcuya...
Kayserispor'dan açıklama: Esnafa futbolcuya...
Şike İsveç futboluna kadar sıçradı !
Şike İsveç futboluna kadar sıçradı !
Beşiktaş istedi, TFF 1. Lig ekibiyle imzaladı !
Beşiktaş istedi, TFF 1. Lig ekibiyle imzaladı !
Bütün dünya bu şampiyonu konuşuyor !
Bütün dünya bu şampiyonu konuşuyor !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 18 Mayıs 2017 19:08

Beşiktaş’ta kombine fiyatları belli oldu

Beşiktaş, gelecek sezon için kombinelerin satışına başladı. Taraftarlar kombinelere yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş’ta kombine fiyatları belli oldu
A+ A-

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile amansız bir şampiyonluk yarışına girişen Beşiktaş, son üç haftaya girilen ligde alacağı saha sonuçları kadar, gelecek sezon tribüne çekeceği taraftarların da planlarını yapıyor. 2017-18 sezonu için geçerli olacak sınırlı sayıda kombineleri satışa sunan Beşiktaş, fiyatları da belirledi. 18 Mayıs Perşembe saat 10.00 itibariyle Vodafone Arena Kombine Satış Ofisi ve www.passo.com.tr internet portalından satışa sunulan ve taraftarın büyük ilgisini çeken kombinelerin fiyatları ise şöyle:

1.Kategori: 4.750,00 TL

2.Kategori: 4.250,00 TL

3.Kategori: 3.250,00 TL

4.Kategori: 2.900,00 TL

5.Kategori: 2.700,00 TL

6.Kategori: 2.500,00 TL

7.Kategori: 1.350,00 TL

8.Kategori: 1.250,00 TL

beşiktaş transferleri , beşiktaş , kombine fiyatları , kombine , beşiktaş haberleri , bjk