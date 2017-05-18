Beşiktaş’ta kombine fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile amansız bir şampiyonluk yarışına girişen Beşiktaş, son üç haftaya girilen ligde alacağı saha sonuçları kadar, gelecek sezon tribüne çekeceği taraftarların da planlarını yapıyor. 2017-18 sezonu için geçerli olacak sınırlı sayıda kombineleri satışa sunan Beşiktaş, fiyatları da belirledi. 18 Mayıs Perşembe saat 10.00 itibariyle Vodafone Arena Kombine Satış Ofisi ve www.passo.com.tr internet portalından satışa sunulan ve taraftarın büyük ilgisini çeken kombinelerin fiyatları ise şöyle:

1.Kategori: 4.750,00 TL

2.Kategori: 4.250,00 TL

3.Kategori: 3.250,00 TL

4.Kategori: 2.900,00 TL

5.Kategori: 2.700,00 TL

6.Kategori: 2.500,00 TL

7.Kategori: 1.350,00 TL

8.Kategori: 1.250,00 TL