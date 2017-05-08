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  5. 08 Mayıs 2017 16:53

Beşiktaş'ta savunma krizi

Ligin ilk 26 haftasında kalesinde 20 gol gören siyah-beyazlılar, son 4 haftada 9 gol yedi.

Beşiktaş'ta savunma krizi
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Vodafone Arena’da Marcelo’nun 90+4. dakikada kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, son 4 maçta yediği gollerle dikkat çekiyor.

Ligde oynadığı ilk 26 maçta kalesinde sadece 20 gol gören ve maç başına 0.76 gol yeme ortalamasıyla oynayan Beşiktaş, son 4 lig maçında ise 9 gol yedi. Trabzonspor deplasmanında 4-3, ardından da Adanaspor karşısında 3-2 kazanan Kara Kartal, bu 2 maçta 7 gol atarken 5 gol yedi. Medipol Başakşehir deplasmanında 3-1 kaybeden siyah-beyazlılar, ligdeki son maçında ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Son 4 lig maçında 9 gol atan Şenol Güneş’in öğrencileri, kalesinde de aynı sayıda gol görerek maç başına 2.25 gol yedi.

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