Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi çözüldü

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş’le 2+1 yıllık yeni sözleşme için anlaştı. İkinci Başkan Çebi’nin dün masaya oturduğu deneyimli hocanın önümüzdeki sezonlar için şampiyonluk primi de 500 bin eurodan 1 milyon euroya çıkarıldı.

Beşiktaş’ta şampiyonluğun ardından patlak veren Teknik Direktör Şenol Güneş’in sözleşme krizi çözüldü.

Siyah-beyazlı yönetim üst üste ikinci şampiyonluktan hemen sonra Güneş’in 2 artı 1 yıllık mevcut sözleşmesindeki tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanmıştı. Yönetimin kendisiyle yeniden masaya oturmadan sözleşmeyi 1 yıl uzatmasına karşı çıkan Güneş ise 1.5 milyon euro olan yıllık ücretinin 3 milyon euroya yükseltilmesini talep etmişti.

Şenol Güneş’in bu sürpriz isteğine ilk etapta olumlu yanıt vermeyen siyah-beyazlı yönetim ise yıllığı 2.2 milyon eurodan 2 senelik yeni sözleşme önerisinde bulunmuştu. Bu teklifi geri çeviren deneyimli hoca ile İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi dün yaşanan krizi çözmek için bir kez daha masaya oturdu.

Olumlu yanıt

Ahmet Nur Çebi kritik toplantıda yıllığı 2.5 milyon eurodan 2 artı 1 senelik yeni sözleşme teklif ederken, Şenol Güneş’ten bu kez olumlu yanıt aldı. Buna göre Güneş’in yıllık ücreti 1.5 milyon eurodan 2.5 milyon euroya çıkarıldı. Önümüzdeki 3 yıl için şampiyonluk primi de 500 bin eurodan 1 milyon euroya çıkarıldı.

Beşiktaş’ı üst üste iki sezon şampiyonluğa taşıyan ve siyah-beyazlı takıma 3. yıldızı getiren Şenol Güneş’in kısa süre içinde kulüpte düzenlenecek törenle 2 artı 1 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Güneş’in sözleşmesi 2 yılın sonunda 1 sene daha uzatılırsa deneyimli hoca yine 2.5 milyon euro kazanacak.

Skorer