Beşiktaş'ta Talisca tehlikesi !

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) gelen sevk raporlarına göre Beşiktaş Kulübü futbolcusu ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO’nun (Talisca) aynı müsabakadaki rakip takım futbolcusuna yönelik parmağı ile yapmış olduğu “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 09.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

Beşiktaş Kulübü ise 2 ayrı madde uyarınca PFDK’ya sevk oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca Siyah-Beyazlıların PFDK’ya sevkine karar verildi.

Futbol Disiplin Talimatlarına göre Talisca’nın 2 ile 5 maç arasında bir ceza alması beklenirken; Beşiktaş ev sahibi olacağı ilk maçta seyircisiz oynama riski ile karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe Kulübü ise derbide “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

Galatasaray ise seyircisiz oynanan Kasımpaşa maçında “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı’nın 13/5 ve 7. maddeleri ile 14/3. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.