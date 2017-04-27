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  1. 27 Nisan 2017 19:25

Beşiktaş’tan Balotelli bombası

Bu sezon şampiyonluğa çok yakın olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına erken başladı.

Beşiktaş’tan Balotelli bombası
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Porto’dan kiralanan Aboubakar’ın bonservisini çok bulan yöneticiler, alternatif isimlere yönelmek için kolları sıvadı. İlk hedef Mario Balotelli. Beşiktaş transfer haberleri.

Avrupa liglerinde forvet avına çıkan Beşiktaş yönetimi, bu sezon Nice forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli’yi transfer etmek istiyor. Nice’le olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Balotelli’nin Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı ancak yine de mevcut kulübüne opsiyon tanıdığı öğrenildi.

Nice’in gelecek sezon şampiyonlar ligi vizesi alabilmesi halinde kulübünde kalmak isteyen Balotelli’nin, şimdilik bir yanıt vermediği ve sezon sonunu beklediği öğrenildi. Balotelli bu sezon 24 maçta 15 gol attı.

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