Yunan basınına açıklamalarda bulunan Olympiakoslu orta saha oyuncusu, "Kulübümde mutluyum. Arzu ettiğim pozisyonda oynuyorum. Stilime uygun olmayan pozisyonda oynatıldığım için Almanya'dan ayrılıp Olympiakos'a gelmiştim. Şimdi istediğim pozisyonda oynuyorum ve mutluyum. Kulübümle sözleşmem var. Benimle ilgilenen takımların olması sevindirici ancak Beşiktaş'tan daha büyük kulüplerde oynayabileceğime inanıyorum'' dedi.

Yunan basını Olympiakos'un Fortounis için 15 milyon Euro talep ettiğini yazdı. Yapılan yorumlarda ise sadece Beşiktaş'ın değil, Avrupa'dan hiçbir takımın 24 yaşındaki bu oyuncu için 15 milyon Euro ödemeyeceği belirtildi.

Yunan basını ayrıca, Beşiktaş'ın Fortounis için Olympiakos için 7 milyon Euro teklif ettiğini ileri sürdü.