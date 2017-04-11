Beşiktaş'tan Falcao bombası !
Quaresma'dan kötü haber geldi !
Fenerbahçe Vagner Love'u istiyor
Bursaspor'da 15 gün sonra bir ilk !
Bursaspor'da 15 gün sonra bir ilk !
Avrupa Kupası Türkiye'ye geliyor !
Avrupa Kupası Türkiye'ye geliyor !
Mehmet Demirkol'dan Tudor'a olay sözler !
Mehmet Demirkol'dan Tudor'a olay sözler !
Süper Lig'de penaltı rekoru ! Tam 9 kez...
Süper Lig'de penaltı rekoru ! Tam 9 kez...
Arsene Wenger'e yaylım ateşi: ''Git artık yeter''
Arsene Wenger'e yaylım ateşi: ''Git artık yeter''
Lyon-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu !
Lyon-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu !
Şok skandal ortaya çıktı ! Federasyon...
Şok skandal ortaya çıktı ! Federasyon...
Tolgay Arslan sürprizi ! Plan ortaya çıktı...
Tolgay Arslan sürprizi ! Plan ortaya çıktı...
  1. 11 Nisan 2017 15:55

Beşiktaş'tan Falcao bombası !

Transferde önceliği golcü olan Beşiktaş, Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao'yu bir kez daha gündeminin ilk sırasına aldı.

Beşiktaş'tan Falcao bombası !
A+ A-

Gelecek sezon kadrosunu daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş'ın ilk hedefi golcü takviyesi. Demba Ba ve Aboubakar ile yola devam edilip edilmeyeceği henüz belirsiz. Cenk Tosun'un yanına mutlaka yıldız forvet almak isteyen yönetim, bu sezon başında da gündemine gelen Radamel Falcao'ya yeniden yöneldi. Başkan Fikret Orman, Fransa Ligi'nde Monaco'nun şampiyonluğun favorisi PSG'nin önünde lider durumda bulunmasında çok büyük pay sahibi olan Kolombiyalı için bizzat devrede…

ZOR AMA İMKÂNSIZ DEĞİL

Orman, yaz döneminde de çok istediği Falcao için Monaco'ya çıkarma yaparak Fransız kulübüyle nabız yoklama amaçlı temas kurdu. Buradan perşembe günü Lyon maçına geçecek olan siyah-beyazlı kulübün patronu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakan 31 yaşındaki gol makinesinin yüksek maliyet engelini aşmaya çalışıyor. Monaco'nun takımı gençleştirme ve astronomik yıllık ücretleri azaltma planları ise Kartal'ın elini güçlendiriyor. Pazarlık ustalığıyla bilinen Başkan, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Falcao'yu uygun maddi şartların oluşması halinde kadroya katmaya bu kez çok kararlı…

beşiktaş transferleri , falcao , beşiktaş , beşiktaş haberleri , bjk