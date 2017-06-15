Beşiktaş'tan flaş Lens hamlesi !
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  5. 15 Haziran 2017 21:32

Beşiktaş'tan flaş Lens hamlesi !

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için anlaşamadığı Hollandalı yıldızı Jeremain Lens için Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

Beşiktaş'tan flaş Lens hamlesi !
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Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Jeremain Lens için kulübü Sunderland'a kiralık bedeli olarak 2 milyon Euro teklifte bulundu.

Fenerbahçe'yle yaptığı kiralık sözleşmesi bu ay sona eren Jeremain Lens transferi için Beşiktaş teklifini yaptı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasından beri Fenerbahçe'de forma giyen Lens için Beşiktaş, İngiltere ekibi Sunderland'a kiralık bedeli olarak 2 milyon euro önerdi.

Hollandalı yıldızın Siyah-Beyazlı kulübe sıcak baktığı bilinirken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman daha önce “Lens ile Fenerbahçe’ye gelmeden önce de ilgilenmiştik. Son derece kabiliyetli, düzgün bir çocuk. Beşiktaş’a gelmek istiyor, menaceri söyledi” açıklamalarında bulunmuştu.

Fanatik

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