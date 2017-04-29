Beşiktaş'tan Taison hamlesi

Başkan Fikret Orman'ın Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Taison için birebir görüşme yaptığı öğrenildi. F.Bahçe'nin de gündeminde olan 29 yaşındaki oyuncu için Shaktar'ın CEO'su Sergei Palkin'le birebir görüşen Orman, bu transferi makul bir bedelle gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Taison için Ukrayna kulübü 10 milyon euro istiyor; fakat tecrübeli oyuncunun sözleşmesi yıl sonunda bitiyor. Beşiktaş, Haziran'da oyuncuyla protokol yapıp, Ocak'ta bedelsiz transfer edebilir. Siyahbeyazlılar buna istinaden Shakhtar'ın 5-6 milyon euro aralığına gelmesini bekliyor. Orman, konuyu Shakhtar Donetsk Başkanı Akhmetov'la da görüşecek.