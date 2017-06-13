Bilic Beşiktaş'ın transferine Bilic engeli

Gelecek sezon yine güçlü bir kadro kurmanın hedefinde olan Beşiktaş için Joe Hart iddiası ortaya atıldı ancak İngiliz medyasındaki haberler başarılı kaleci için tek teklifin Slaven Bilic'ten geldiği yönünde.



Geçtiğimiz sezon Pep Guardiola'yla anlaşamayan ve yedek kalmasından ötürü İtalyan ekibi Torino'ya kiralanan Joe Hart için Beşiktaş iddiası ortaya atılmıştı.

30 yaşında olan ve Manchester City'le sözleşmesi 2019'da bitecek olan Joe Hart, City'ye geri dönse de durumun pek değişmemesi sebebiyle ayrılığı kafasına koydu. City'nin 40 milyon euroya Benfica'dan, Brezilyalı kaleci Ederson'u transfer etmesi ise son noktayı koydu.

Yüksek talepler...

Şu anda İngiltere Milli Takımı'yla Dünya Kupası Elemeleri kampında bulunana Hart'ın yıllık ücret konusunda yüksek taleplerde bulunduğu belirtilirken, İngiliz medyasında yer alan haberlerde Slaven Bilic'in çalıştırdığı Wets Ham United'ın bu yüksek talepler sebebiyle tecrübeli kaleciyi isteyen tek kulüp olduğu ve kiralık seçeneği ile oyuncuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Joe Hart ise İngilitere Milli Takım kampında yaptığı açıklamada konuyla ilgili konuşmak istemediğini ancak kulübünün onun piyasa değerini düşürecek bir hamlede bulunacağını düşünmediğini belirtti.