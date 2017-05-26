Bilic, Fenerbahçe'nin transferine taş koydu !

Golcü oyuncu son dönemde daha fazla şans bulsa da İngiliz basını, yeni sezonda kiralanacağından emin. Belçikalı için Fenerbahçe, Newcastle ve West Ham ile kapışacak.

Sarı-Lacivertliler’in adeta rüyalarını süsleyen Michy Batshuayi için kıyasıya bir yarış yaşanacak. Belçikalı oyuncu, West Bromwich maçında şampiyonluğu getiren golü atıp, son dönemde bulduğu şansları iyi değerlendirmişti. Buna rağmen İngiliz basını, 23 yaşındaki forvetin yeni sezon Chelsea’de kalmayacağını ve kiralık olarak gönderileceğini yazdı.

Fenerbahçe, Batshuayi’yi kiralamak için İngiliz ekibiyle olan iyi ilişkilerinden faydalanmak istiyor. Ancak bu yarışta iki güçlü rakibi var. Biri Bilic’in çalıştırdığı West Ham, diğeri ise Premier Lig’e geri dönen Newcastle. Sarı-Lacivertliler, bu iki ekibin arasından sıyrılarak Batshuayi’yi kapmak için tüm imkanlarını seferber edecek.





Atletico istiyor ama...

Michy Batshuayi ile ilgilenen bir diğer takım da Atletico Madrid. Ancak İspanyol devi, Belçikalı golcüyü bonservisiyle almak istiyor. 23 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz sezon 39 milyon Euro (156 milyon TL) ödeyen Chelsea’nin ise buna sıcak bakmadığı kaydedildi.