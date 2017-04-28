Derbi öncesi taraftar yasağı mı geliyor ?
Talisca, Manchester United yolunda !
UEFA Galatasaray'a sınırlama getirmeyecek
''Sadece bir futbolcudan forma istedim''
''Sadece bir futbolcudan forma istedim''
Galatasaray ''Yeni Melo''sunu buldu !
Galatasaray ''Yeni Melo''sunu buldu !
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Sakatlanan Aboubakar'ın durumu belli oldu !
Sakatlanan Aboubakar'ın durumu belli oldu !
Süper Lig'de transfer bombası ! Anlaştılar...
Süper Lig'de transfer bombası ! Anlaştılar...
Galatasaray'da 5 yıl sonra bir ilk !
Galatasaray'da 5 yıl sonra bir ilk !
Josef'den flaş Tayyip Erdoğan açıklaması !
Josef'den flaş Tayyip Erdoğan açıklaması !
Bakan Kılıç'tan flaş açıklama: ''Almanya'dan şanslıyız''
Bakan Kılıç'tan flaş açıklama: ''Almanya'dan şanslıyız''
  1. 28 Nisan 2017 14:19

Bruma sezon sonu Tottenham'a gidiyor

Galatasaray'daki sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan Bruma'nın bu yaz Tottenham'a transfer olacağı iddia edildi.

Bruma sezon sonu Tottenham'a gidiyor
A+ A-

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Bruma ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

ESPN'de yer alan habere göre Tottenham, Ocak ayından bu yana ilgi duyduğu Bruma için yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacak.

İddiaya göre Bruma'ya yakın olduğu söylenen bir kaynak, Portekizli yıldızın yeni sözleşme yapmaya sıcak bakmadığı için Tottenham'ın yapacağı teklifin Galatasaray tarafından kabul edileceğini öne sürdü.

22 yaşındaki Bruma, Sporting'den 11 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Goal.com

bruma , Tottenham , transfer , Galatasaray