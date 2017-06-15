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Galatasaray’da Bruma endişesi
Galatasaray’da Bruma endişesi
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  5. 15 Haziran 2017 09:03

Bruma transferi Arda'yı geçti

Bruma Galatasaray'ın en yüksek bonservis bedeli ile sattığı oyuncu oldu.

Bruma transferi Arda'yı geçti
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Galatasaray'ın, 2013 yazında beş yıl için renklerine bağladığı Armindo Tue na Bangna yani bilinen adıyla Bruma, sarı-kırmızılı kulübe tarihinin en yüksek bonservis gelirini getiren futbolcu oldu...

Galatasaray, 2013-14 sezonu öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada; Bruma'yı bir milyon Euro imza parası ve 10 milyon Euro bonservis ücreti karşılığı transfer ettiğini duyurmuştu.

Galatasaray'ın KAP'a dün yaptığı açıklamada ise, Bruma'nın 12 milyon 500 bin Euro net bonservis ücretinin yanı sıra hazırlık maçı geliri ve Avrupa kupalarına katılım bonusları ile birlikte toplam 15 milyon Euro karşılığı Alman ekibi RB Leipzig'e satıldığı ifade edildi.

Galatasaray'a daha önce en yüksek bonservis gelirini; 12 milyon Euro rakamı ile Arda Turan kazandırmıştı. Galatasaray ayrıca, 2015-2016 sezonu için Real Sociedad'a kiraladığı Bruma sayesinde 1 milyon 900 bin Euro daha kasasına koymuştu.

Galatasaray ile yolları ayrılan Bruma, kendisini beş yıllığına Alman ekibi RB Leipzig'e bağlayan imzayı dün attı. Portekizli yıldıza imza töreni düzenlenmemesi dikkat çekti. (Milliyet)

RB Leipzig , Bruma Galatasaray , bonservis bedeli