Bruma'dan flaş açıklama !

Galatasaray'da gösterdiği performansla transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Bruma, Portekiz basınına bir konuştu. Real Sociedad günlerinden, şu anki form durumuna kadar birçok konuda görüşlerini dile getiren genç oyuncu Galatasaray'dan başka bir takıma neden transfer olmadığını da açıkladı.

"Kariyerimin en iyi sezonu"

29 maçta 8 gol atmasının hatırlatılması ve "Bir profesyonel olarak en iyi dönemin mi? diye sorulması üzerine Bruma, "Kariyerimin en iyi sezonu olduğunu söyleyebiliriz. İşler benim için yolunda gidiyor. Goller attım, asistler yaptım ve takıma yardım ettim. Kariyerimin en iyi aşamasında olduğumu hissediyorum, hiç şüphe yok" ifadesini kullandı.

"Galatasaray yüksek ücret istedi"

Real Sociedad dönemiyle ilgili de konuşan Portekizli yıldız, "Türkiye'ye dönmek yerine İspanya'da kalabilir miydin?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Mümkündü çünkü Real Sociedad kalmamı istedi ancak Galatasaray ile anlaşmaya varamadılar. Başka kulüpler de beni kiralamak istedi ancak Galatasaray hep çok yüksek ücretler talep etti"

"Hep endişeliyim"

Sezon başında, Türkiye'de yaşanan terör olayları nedeniyle kendisini güvende hissetmediğinin ve ayrılmak istediğinin hatırlatılması üzerine Bruma, "Bu his tam olarak eskimedi. Etraftaki gerginlik devam ediyor ve o nedenle hep endişeliyim. Her gün veya sürekli bunun hakkında düşünmüyorum ancak işlerin daha farklı olmasını isterdim" dedi.

Milli takım hayali

Milli takım forması giymeyi umut ettiğini vurgulayan Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu, "Umut ediyorum çünkü milli takım formasını ilk kez giyeceğim günün hayalini kurmaya devam ediyorum. Oynamaktan keyif aldığım U21 dışında, A takıma seçilmek istiyorum. Er veya geç orada olacağımı biliyorum. Tabii ki, bu sezonki gibi oynamam işleri daha da kolaylaştırır. Yakında bir şansım olacağını umuyorum. Şimdiden birkaç oyuncu bu şansı yakaladı ve ben de, yakalamayı ümit ediyorum" dedi.

"Aşağı kalır yanım yok"

Portekiz Milli Takımı'nda kendi bölgesinde Gonçalo Guedes, Bernardo Silva ve Gelson Martins gibi oyuncuların varlığının hatırlatılması üzerine Bruma, "Hepsi, büyük saygı hak eden harika oyuncular ancak dürüst olmam gerekirse, hiçbirinden aşağı kalır yanım olmadığını hissediyorum. Onları milli takıma neden çağırdığını yalnızca teknik direktör (Fernando Santos) biliyor ve beni henüz çağırmadı. Sadece çalışabilir ve hayal kurabilirim. Benim zamanım da gelecek" diye görüş bildirdi.