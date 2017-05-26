Bruma'nın yerine Amin Younes

Sportif Direktör Cenk Ergün, Hollanda ekibinin Manchester United ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi finalinde 23 yaşındaki Amin Younes’ı izlediği öğrenildi. Igor Tudor’un listesinde ilk sıralarda yer alan genç yıldız için kulübünün 6-7 milyon euro bonservis ücreti istediği bildirildi.

Skorer'in haberine göre, Cim-Bom Avrupa Ligi’nde fırtına gibi eserek final oynayan Ajax’ın yetenekli oyuncusu Amin Younes’a gözünü dikti. Hollanda ekibinin, Manchester United ile önceki gece İsveç’in başkenti Stockholm’de oynadığı UEFA Avrupa Ligi finalini izleyen Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, akıllara yine sarı-kırmızılıların radarındaki hücum oyuncusu Bertrand Traoe’yi getirmişti. Ancak Ergün’ün Stockholm’de bulunma nedeninin Traore değil aynı takımda oynayan Amin Younes olduğu belirlendi.





Sarı-kırmızılıların Lübnan asıllı Alman futbolcunun transferi için yoğun çaba harcadığı ve temasların tüm hızıyla sürdüğü ortaya çıktı. Teknik Direktör Igor Tudor’un listesinde ilk sıralarda yer alan yetenekli futbolcunun bonservisinin 6-7 milyon civarında olduğu belirtildi.Galatasaray’ın ise 4 milyon euroya bu işi bitirmeye çalıştığı bildirildi. Oyuncunun kulübüyle 1 sene sözleşmesinin kalması pazarlıklarda sarı-kırmızılıların elini güçlendirebilir. Sol kanatta oynayan genç futbolcunun ayrıca forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabildiği, çok yönlü profilinin, tercih edilmesinde önemli bir rol oynadığı belirtildi.