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  1. 26 Nisan 2017 16:05

''Bu kadar üstümüze gelmesine gerek yok''

Kulüpler Birliği ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehirli futbolcuların Rize deplasmanında gazeteciye saldırmaları sonrası aldıkları cezalarla ilgili sert açıklamalar yapan Rıdvan Dilmen'e yanıt verdi.

''Bu kadar üstümüze gelmesine gerek yok''
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İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları;

"Biz Rıdvan'ın değil doğruluğun, ve vicdanımızın terazisinde hareket ettik, tüm bu süreçte, dürüst ve şeffaf bir tavır içinde olmaya özen gösterdik.

Rıdvan'ın Fenerbahçe sevgisi'nden olduğunu tahmin ettiğim, başka bir ihtimali düşünmek bile istemediğim yorumları, bazen acımasız ve dostlarını zor zamanlarında bile üzmekten kaçınmayan haksız bir tavra dönüşebiliyor. Bu akşam bizim için zaten zor bir maç olacak, dolayısıyla daha fazla üzerimize gelmesine gerek yok.

başakşehir , rıdvan dilmen , Göksel Gümüşdağ