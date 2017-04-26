''Bu kadar üstümüze gelmesine gerek yok''

İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları;

"Biz Rıdvan'ın değil doğruluğun, ve vicdanımızın terazisinde hareket ettik, tüm bu süreçte, dürüst ve şeffaf bir tavır içinde olmaya özen gösterdik.

Rıdvan'ın Fenerbahçe sevgisi'nden olduğunu tahmin ettiğim, başka bir ihtimali düşünmek bile istemediğim yorumları, bazen acımasız ve dostlarını zor zamanlarında bile üzmekten kaçınmayan haksız bir tavra dönüşebiliyor. Bu akşam bizim için zaten zor bir maç olacak, dolayısıyla daha fazla üzerimize gelmesine gerek yok.