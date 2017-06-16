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  5. 16 Haziran 2017 16:59

Bülent Uygun Osmanlıspor'da !

Osmanlıspor teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı.

Bülent Uygun Osmanlıspor'da !
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Bülent Uygun'la anlaşan Başkent ekibi genç teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Osmanlıspor'da teknik direktör arayışları bir süredir devam ediyordu.

Beşiktaş ile yollarını ayıran Tamer Tuna'nın ismi Osmanlıspor ile anılmıştı. Başkent ekibi Bülent Uygun ile yaptığı görüşmeler sonrası anlaşma sağladı. İmzaların 1-2 günde atılması bekleniyor.

Bülent Uygun son olarak küme düşen Gaziantepspor'u çalıştırıyordu...

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