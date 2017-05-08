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  5. 08 Mayıs 2017 22:40

Bülent Uygun'dan oyuncularına sert mesajlar

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 6-0'lık Akhisar Belediyespor maçının ardından oyuncularına sert mesajlar verdi.

Bülent Uygun'dan oyuncularına sert mesajlar
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Bazı futbolcuların kendisine inanmadığını ve bundan böyle sadece kendisine ve hedeflerine inanan futbolcularla yollarına devam edeceklerini söyleyen Bülent Uygun, “Zor dönemden geçiyoruz. Futbolcumuzun intiharı bizi çok etkiledi. Belki de hiçbir takımın yaşamadığı sorunları yaşıyoruz. Ben son 5 maçta 4 galibiyet takımı kümede bırakır dedim. Benim inandığım kadar maalesef futbolcular inanmadı. Yönetimle konuşacağım. Bundan sonra benim kadar inanan futbolcularla devam edeceğiz. O genç çocuklarla, Gaziantespor’un kendi çocuklarıyla yola devam ederiz” ifadelerini kullandı.

akhisar belediyespor , gaziantepspor , bülent uygun