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  5. 07 Haziran 2017 11:04

Burak Yılmaz Beşiktaş yolunda

Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen yıldız golcü Burak Yılmaz için Beşiktaş'a transfer olacak iddiaları ortaya çıkmaya başladı.

Burak Yılmaz Beşiktaş yolunda
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Yine az ama öz takviyeler yaparak transfer dönemini kapamak isteyen Beşiktaş yönetimi, araştırmalarını sürdürürken; Vincent Aboubakar’da ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in özel haberine göre; Porto ve Lorient kulüpleri arasındaki anlaşmadan dolayı Kamerunlu forvetin bonservisinin 10 milyon Euro’dan aşağıya düşmemesi yönetimin elini kolunu bağlarken; yönetim ve teknik heyet alternatifler üzerine yoğunlaşıyor.

Siyah-Beyazlılar, Aboubakar’ın alınmaması halinde neler yapılacağını konuşurken, geçtiğimiz günlerde henüz tatile çıkmayan başkan Fikret Orman ile teknik patron Şenol Güneş bir araya geldi.

BAŞKAN ÇEKİNİYOR AMA...

Bu zirvede forvet transferinde izlenecek yol haritası konuşulurken, bu görüşmede Şenol Güneş’in Aboubakar’ın olmaması halinde Burak Yılmaz’ı istediği ifade edildi.

Deneyimli hoca, Trabzonspor’da kral yaptığı Burak’ın Demba Ba ve Cenk Tosun’la iyi bir uyum yakalaması halinde Beşiktaş’ta ta çok iyi işlerin altına imza atabileceğini söyledi.

Güneş’in Çin’den dönmek isteyen Burak’a kefil olduğu belirtilirken, başkan Orman’ın taraftarlardan tepki alma ihtimali nedeniyle transfere pek sıcak bakmadığı öğrenildi.

‘2-3 GOL ATAR SORUN BİTER’

Beşiktaş’a gelmeyi isteyen Burak’ın maliyetinin de düşük olması bu transferin olma ihtimalini güçlendirirken Şenol Güneş, olabilecek mevcut tepkiler için de yöneticilere ilginç bir açıklama yaptı.

Tecrübeli hocanın, “Tepki her futbolcuya olur önemli olan takıma faydası Burak bir maçta çıkar 2-3 gol atar bu sorun ortadan kalkar taraftara kendini zamanla kabul ettirir” dediği öğrenildi.

Olay yaratacak transfer!..

Yönetimin Aboubakar’ın bonservisinin alınmaması halinde Burak’ı bedelsiz olarak kiralama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

HT Spor

burak yılmaz , çin , beşiktaş , transfer