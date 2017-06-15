Burak Yılmaz Beşiktaş'ın teklifini kabul etti

Burak Yılmaz ismi artık daha yüksek sesle söylenmeye başladı... Başkan Fikret Orman’ın, taraftar tepkisine karşın geçtiğimiz hafta yaptığı “Burak Yılmaz’a sıcak bakıyorum” açıklamasının ardından harekete geçen Siyah-Beyazlılar, kiralamak istedikleri milli oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi.

Futboldan sorumlu yönetici Umut Güner, Milli Takım’dan dönen ve İstanbul’da ailesi ile birlikte kısa bir tatil yapan yıldız golcü ile önceki gün masaya oturdu. Teknik direktör Şenol Güneş’in de çok istediği Burak Yılmaz, Umut Güner’e Beşiktaş’ta seve seve oynayabileceğini iletti.

Yapılan görüşmede rakamlar da konuşuldu... Burak şu anda Beijing Guoan’dan yıllık 8 milyon Euro’ya yakın bir para kazandığını belirtip yıllık 4 milyon Euro’dan kapıyı açtı. Bunun üzerine Umut Güner, bu rakamın makul olmadığını, en fazla 3 milyon Euro garanti ücret ödeyebileceklerini ve buna maç başı ücretinin de eklenebileceğini söyledi.

EN BÜYÜK ENGEL BEIJING GUOAN

Çin’de mutsuz olduğunu ve ailesini özlediğini söyleyen Burak Yılmaz’ın, Beşiktaş’a gelmeyi çok istediği için bu teklife “Evet” dediği öğrenildi.

Burak’ı ikna eden Siyah-Beyazlılar’ın önündeki en büyük engel Beijing Guoan Kulübü... Çin’de çok iyi bir performans gösteren yıldız futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmayan Beijing Guoan yetkilileri, şimdilik transferin gerçekleşmesini istemiyor.

Tatilini bitirip Çin’e dönen Burak Yılmaz ise Beşiktaş’ta oynamak istediğini belirtip izin isteyecek. Gelişmeler doğrultusunda da Siyah-Beyazlılar kiralık teklifini iletecek.

Habertürk