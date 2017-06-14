Burak Yılmaz bonservissiz gelebilir !
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  5. 14 Haziran 2017 16:30

Burak Yılmaz bonservissiz gelebilir !

Transfer çalışmalarına son hızla devam eden Beşiktaş'ta günden milli futbolcu Burak Yılmaz...

Burak Yılmaz bonservissiz gelebilir !
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Öncelikle Aboubakar'ı kadrosunda tutmak isteyen siyah beyazlılar, Burak Yılmaz'ı da gündeme aldı. Bugüne kadar milli futbolcunun kulübü Beijing Guoan ile temasa geçilmese de, başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, Burak konusunda olumlu bir yaklaşım sergiliyor.

Başkan Fikret Orman, Burak ile ilgili kendisine sorulan soruları geçiştirmek yerine 32 yaşındaki oyuncu hakkında fikirlerini açıkça ortaya koyarken; Güneş'in de mali şartların uygunluğu halinde transfere sıcak yaklaştığını yöneticilere ilettiği öğrenildi.

BONSERVİSSİZ GELEBİLİR

Burak Yılmaz da kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, alacakları karşılığında serbest kalma ihtimali var.

Bu durumda Burak, Beşiktaş'a bonservis bedeli olmadan transfer olabilir. Siyah-beyazlı takımda 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarından forma giyen Burak, çıktığı 55 maçta 7 gol atmıştı.

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