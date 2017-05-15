Bursaspor 0 - 2 Beşiktaş / Maç sona erdi

M.S. Hakem Bülent Yıldırım golün hemen ardından maçtaki son düdüğü çaldı.





90'GOOOLL!! Tolgay'ın pasında Aboubakar savunmanın arkasına sarktı. Aboubakar kaleciyi de geçtikten sonra topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş skoru 2-0 yaptı.

90'Ceza sahası içi sağ tarafından dar açıdan Cenk Tosun'un çektiği şut kaleci Harun Tekin'de kalıyor.

90'Maçın sonuna oynanmamış süre olarak en az 5 dakika ilave ediliyor.

90'Beşiktaş üçüncü ve son oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Necip Uysal, Ricardo Quaresma'nın yerine oyuna dahil oluyor.

89'Avantaja bırakılan pozisyonda Şamil Cinaz, Oğuzhan Özyakup'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart ile cezalandırılıyor.

86'Cristobal Jorquera, sağ taraftan köşe vuruşundan arka direğe gönderdiği ortasına Tomas Sivok, kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Fabricio Agosto'da kalıyor.

85'Orta alanda Ryan Babel, Bursaspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanılmasını engellediği için sarı kartı gören bir başka isim oluyor.

83'Cristobal Jorquera, rakibi Adriano'ya yaptığı sert faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

83'Bursaspor üçüncü ve son oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Kubilay Kanatsızkuş oyundan alınırken, Sercan Yıldırım oyuna dahil oluyor.

80'Ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören bir noktadan Ryan Babel'in çektiği sert şutu kaleci Harun Tekin kurtarmayı başarıyor.

79'Beşiktaş'da zorunlu oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Gökhan Gönül sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken, Andreas Beck yerine oyuna dahil oluyor.

78'Ricardo Quaresma'nın köşe vuruşundan arka direğe gönderdiği ortasını savunma uzaklaştırıyor. Dönen top ceza sahası dışı sağ çaprazında Tolgay Arslan'nın önünde kalıyor. Tolgay, topu düzelttikten sonra şutunu çekiyor fakat top defanstan geri dönüyor.

75'Tomas Sivok'un havadan sol kanada gönderdiği pasa hareketlenen Bogdan Stancu ofsayta yakalanıyor.

71'Sağ taraftan Ricardo Quaresma'nın köşe vuruşundan altıpasın önüne doğru yaptığı ortasını savunma uzaklaştırıyor.

70'Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın yerden gönderdiği ortasını ceza alanı içerisinde Erdem Özgenç kornere atmayı başarıyor.

67'Sağ kanatta ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ricardo Quaresma, aşırtma bir vuruş deniyor ancak top üst direğe çarpıp auta gidiyor.

65'GOOOLL!! Beşiktaş, Cenk Tosun ile maçta 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Vincent Aboubakar'ın arapasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Harun Tekin'den de sıyrıldıktan sonra yerden şutunu çekiyor ve top ağlarla buluşuyor.

63'Ceza yayının hemen gerisinden Tolgay Arslan'ın çektiği etkili şutu kaleci Harun Tekin kornere çelmeyi başarıyor.

63'Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın köşe vuruşundan ceza alanına gönderdiği ortasını kaleci Harun Tekin yumruklarıyla uzaklaştırıyor.

63'Beşiktaş'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Cenk Tosun, Atiba Hutchinson'ın yerine oyuna dahil oluyor.

61'Sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Ricardo Quaresma, ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak top kaleci Harun Tekin'de kalıyor.

61'Ceza sahası içi sol çaprazında Ryan Babel'in pasıyla topla buluşan Oğuzhan Özyakup yerden şutunu çekiyor fakat kaleci Harun Tekin son anda topu kornere çelmeyi başarıyor.

51'Serbest vuruş için topun başına geçen Ricardo Quaresma, pasını ceza yayının hemen önündeki Ryan Babel'e atıyor. Babel, topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla şutunu çekiyor fakat top savunmadan geri dönüyor.

50'Sol köşe gönderine yakın bir noktadan Ertuğrul Ersoy, rakibi Ryan Babel'e yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

49'Sinan Bakış'ın arapasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş ofsayta yakalanıyor.

46'Kaleye uzak mesafeden hafif çaprazdan Ricardo Quaresma, yerden sert bir şut çekiyor ancak top az farkla yandan auta gidiyor.

46'Bursaspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Emre Taşdemir oyundan alınırken, Bogdan Stancu yerine oyuna dahil oluyor.

46'İkinci yarı için herşey hazır ve ikinci devre Beşiktaşlı futbolcuların santra vuruşuyla başlıyor.

45'Maçın ilk yarısı sona eriyor ve mücadelenin ilk devresi golsüz sona eriyor.

45'Avantaja bırakılan pozisyonda Ricardo Quaresma, Şamil Cinaz'a yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

45'Sol kanattan gelişen atakda Emre Taşdemir, ceza alanına orta yapmak istiyor ancak Gökhan Gönül'den seken topu Marcelo Guedes uzaklaştırıyor.

45'Maçın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 5 dakika ilave ediliyor.

44'Sağ kanattan Oğuzhan Özyakup ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Penaltı noktası üzerinde Vincent Aboubakar topu arka direğe doğru indiriyor ancak o noktada Ryan Babel ofsayta yakalanıyor.

39'Marcelo Guedes'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Vincent Aboubakar, yerden şutunu çekiyor ancak top direğin dibinden auta gidiyor.

39'Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Ricardo Quaresma, ortasını ön direğe yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

39'Maç kaldığı yerden devam ediyor.

39'Havadan atılan uzun pası Marcelo Guedes kafayla topu Vincent Aboubakar'ın önüne indiriyor. Vincent Aboubakar, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekiyor ancak yerden giden bu şut direğin dibinden auta çıkıyor.

35'Sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle oyun şuanda durmuş durumda.

34'Köşe vuruşunu kullanan Ricardo Quaresma, ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Ön direkte savunmanın uzaklaştırdığı top Gökhan Gönül'de kalıyor. Gökhan'da bekletmeden pasını sağ kanattaki Ricardo Quaresma'ya atıyor. Quaresma, ceza sahası dışı sağ tarafından trivela ile kaleye şutunu çekiyor fakat kaleci Harun Tekin son anda topu kornere çelmeyi başarıyor.

30'Kazanılan bu serbest vuruş için topun başına geçen Ricardo Quaresma, doğrudan kaleye şansını deniyor ancak top az farkla direğin hemen üstünden auta çıkıyor.

23'Maçın geride kalan süresine baktığımızda topla oynama yüzdelerinde Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

18'Aynı noktadan tekrar köşe vuruşunu kullanan Ricardo Quaresma, ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor ancak Bursaspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

18'Sağ taraftan Beşiktaş köşe vuruşu kazanıyor. Topun başına geçen Ricardo Quaresma, ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Atiba Hutchinson kafa vuruşunu yapıyor ancak top savunmaya çarpıp tekrar kornere gidiyor.

11'Sağ kanada doğru uzun atılan pası iyi kontrol eden Ricardo Quaresma, bekletmeden ortasını ceza alanına gönderiyor ancak top doğrudan auta gidiyor.

8'Maçın bu dakikasında Bursaspor takımında Ertuğrul Ersoy kısa süreli bir sakatlık geçiriyor.

6'Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül ortasını arka direğe doğru gönderiyor. O noktada kafa topu mücadelesinde Tolgay Arslan, rakibi Erdem Özgenç'e faul yapıyor.

3'Sol kanatta Aziz Behich'in kısa pasına hareketlenmek isteyen Emre Taşdemir ofsayta yakalanıyor.

1'İlk atak evsahibi ekipden geliyor. Sol kanattan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Cristobal Jorquera, ortasını ceza alanına doğru gönderiyor ancak top kaleci Fabricio Agosto'da kalıyor.

1'Hakem Bülent Yıldırım müsabakanın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadele Bursaspor'un santra vuruşuyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta maçında Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında boy gösteriyor. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Onun yardımcıları Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz.

Başakşehir’in Gençlerbirliği maçını kazanmasıyla daha büyük bir öneme arz eden mücadelede siyah-beyazlılar mutlak 3 puan hedefliyor. Beşiktaş’ta cezalı Talisca bu maçta forma giyemeyecek.

Kadrolar:

Bursaspor: Harun, Erdem, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Şamil, Jorquera, Sinan, Bilal, Emre, Kubilay

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Aboubakar