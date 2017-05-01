Bursaspor 0 - 2 Galatasaray / Maç devam ediyor

46'Bursaspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Kubilay Kanatsızkuş, Mert Örnek'in yerine oyuna dahil oluyor.

46'İkinci yarı için herşey hazır ve ikinci devre Bursaspor'lu futbolcuların santra vuruşuyla başlıyor.

45'Hakem Halis Özkahya maçın ilk yarısını bitiriyor ve ilk devre Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Bursaspor, oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Ricardo Faty oyundan alınırken, Cristobal Jorquera yerine oyuna dahil oluyor.

45'GOOOLL!! Galatasaray, Bruma ile farkı 2'ye çıkarıyor. Ceza yayı sağ tarafında Bruma, Lukas Podolski ile girdiği verkaçtan sonra topla tekrar buluşuyor. Penaltı noktasının hemen gerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Bruma, sağ ayağıyla şutunu çekiyor ve takımının 2. golünü atmayı başarıyor.

44'Havadan atılan uzun pasa hamle yapan Ricardo Faty, ayağını fazla kaldırınca rakibi Ahmet Çalık'ın kafasına müdahalede bulunuyor ve hakem Halis Özkahya sarı kartını Ricardo Faty için kullanıyor. Bu müdahalenin ardından Ahmet Çalık kısa süreli bir sakatlık geçiriyor.

41'Lionel Carole, sol kanattan ortasını penaltı noktasının gerisine doğru gönderiyor. Bu noktada Lukas Podolski topu göğsüyle indiriyor ancak araya Merter Yüce giriyor ve topu uzaklaştırıyor.

36'Tolga Ciğerci, rakibi Pablo Batalla'ya yaptığı faul sonrasında maçta ilk sarı kartı gören isim oluyor.

35'Sabri Sarıoğlu'nın defansın arkasına doğru havadan uzun bir pas gönderiyor. Lukas Podolski, ceza alanı içerisi sol çaprazında havadan gelen bu pasa gelişine çok sert bir şut çekiyor ancak top direğin hemen dibinden auta gidiyor.

34'Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşu için topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in, penaltı noktası üzerine gönderdiği ortasına Selçuk İnan istediği gibi bir kafa vuruşu yapamıyor ve top ters taraftan taca çıkıyor.

33'Kaleye uzak mesafeden hafif sağ çaprazdan Selçuk İnan kaleye şansını deniyor ancak top kalenin sağından auta çıkıyor.

31'Bruma'nın kısa pasıyla sol kanatta topla buluşan Lionel Carole, ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Lukas Podolski savunmanın markajına rağmen kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üstünden farklı şekilde auta gidiyor.

29'Joshua John, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekiyor fakat top Ahmet Çalık'a çarpıp geri dönüyor.

26'Bu dakikalarda Bruma sol kanatta çok etkili oluyor. Ceza alanı dışı sol çaprazında topu önüne iyi alan Bruma, kaleye şutunu gönderiyor fakat bu top kalenin yanından auta gidiyor.

25'Galatasaray 2. gole çok yaklaşıyor ! Sol kanatta ceza alanı içerisinde topla buluşan Bruma, ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı sağ tarafında Sabri Sarıoğlu'nun önünde kalıyor. Sabri, topu düzeltip ceza alanına girdikten sonra yerden çok sert bir şut çekiyor ancak çizgi üzerinde Ertuğrul Ersoy golü önleyen isim oluyor.

24'Sağ kanatta Lukas Podolski'nin Aziz Behich'e yaptığı faul sonrasında serbest vuruş için topun başına Pablo Batalla geçiyor. Pablo Batalla'nın, ceza alanı ön tarafına gönderdiği ortasını savunma uzaklaştırıyor.

20'Sol kanatta Lionel Carole, ortasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. O noktada Lukas Podolski topu iyi kontrol edemeyince araya Merter Yüce giriyor ve topu uzaklaştırıyor. Uzaklaşan top ceza alanı dışı sağ çaprazında Sabri Sarıoğlu'nun önünde kalıyor. Sabri, kaleye uzak mesafeden şansını deniyor fakat top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

16'Orta alanda hava topu mücadelesinde Tolga Ciğerci, rakibi Joshua John'a faul yapıyor.

14'Ricardo Faty'nin havadan pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bogdan Stancu, şutunu çekiyor ancak bu şut doğrudan auta gidiyor.

11'Maçın geride kalan süresine baktığımızda Galatasaray, rakibine oranla daha fazla pozisyon bulan taraf oluyor.

7'Bruma'nın pasıyla ceza alanı içerisi sağ çaprazında topla buluşan Yasin Öztekin, aşırtma bir vuruş deniyor ancak kaleci Harun Tekin'i aşan topu kale çizgisi üzerinden Aziz Behich uzaklaştırıyor.

5'GOOOLL!! Galatasaray, Ertuğrul Ersoy'un kendi kalesine attığı gol ile maçta 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sol kanattan taç atışının ardından topla tekrar buluşan Bruma, Aziz Behich'den sıyrıldıktan sonra ceza alanı içerisine giriyor. Bruma, altıpasın hemen sol tarafından topu içeriye çevirmek istiyor ancak Ertuğrul Ersoy, topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruş yapıyor ve topu kendi ağlarına gönderiyor.

5'Maçın bu bölümlerinde Galatasaray orta alanda yaptığı kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

1'Hakem Halis Özkahya maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadele Wesley Sneijder'in santra vuruşuyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Bursaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Timsah Arena’daki mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.

Geçen hafta Fenerbahçe’ye yenilen Galatasaray 49 puanla 4. sırada yer alırken, Bursaspor ise 35 puanla 13. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Bursaspor: Harun, Mert, Ertuğrul, Şamil Çinaz, Aziz Behiç, Merter, Onur, Faty, John, Batalla, Stancu

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski