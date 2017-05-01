Bursaspor 0 - 5 Galatasaray / Maç sona erdi

Son 4 haftada 1 galibiyet alabilen ve Fenerbahçe derbisini kaybeden Galatasaray, Bursaspor'u deplasmanda zorlamadan 5-0 mağlup etti. Gol atan Bruma performansıyla alkış alırken, Sabri Sarıoğlu da sağ kanatta takımın en iyilerinden biriydi! Sneijder ise 2 asistle galibiyete katkıda bulundu.

BRUMA'DAN ERKEN GOL

5. dakikada Carole'nin pasıyla rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan ceza sahasına giren Bruma'nın şutunda defansa çarpan top filelerle buluştu. 0-1.

BRUMA DEVRE BİTMEDEN FARKI AÇTI

45. dakikada Bruma soldan geldi, içeri sokuldu. Podolski ile ikiye bir yapan Portekizli, karşı karşıya pozisyonda skoru 2-0'a getiren golü attı.

ASİST SNEIJDER GOL AHMET ÇALIK

İkinci yarıya da etkili başlayan Galatasaray, 57'de Ahmet Çalık ile durumu 3-0'a getirdi. Sağ kanattan serbest vuruş için topun başına geçen Wesley Sneijder'in arka direğe ortasında, Ahmet Çalık kafa vuruşunu yaptı ve ve kaleci Harun Tekin'in müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu: 3-0.

PODOLSKİ'DEN KLAS BİTİRİŞ

Bursaspor karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 60. dakikada Lukas Podolski'nin golüyle farkı 4'e çıkardı. Sneijder, maçtaki ikinci asistini Alman yıldıza yaptı ve Podolski kalitesine yakışan bir vuruşla karşı karşıya pozisyonda kaleci Harun Tekin'i mağlup etmeyi başardı.

SON SÖZÜ YASİN ÖZTEKİN SÖYLEDİ

Galatasaray'da gol perdesini 89. dakikada Yasin Öztekin kapattı. Ceza sahasında topu sektirerek rakiplerini çalımlayan Yasin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 5-0.

MAÇA İLGİ AZ

Bursaspor’un Akhisar Belediyespor karşısında aldığı 5-1’lik yenilgi sonrasında yeşil beyazlı taraftarların maça ilgisi yok denecek kadar azdı. 11 bin kombinesi bulunan Bursaspor’da, Galatasaray maçı için maçın başlamasına 1 saat kala satılan bilet sayısı 1000 civarındaydı. 1 Mayıs’ın tatil olmasına karşın bu mücadeleyi yaklaşık 10 bin civarında sporsever izledi.

G.SARAY TARAFTARI STADA ERKEN ALINDI

Bursaspor karşılaşmasını izlemek için bilet alan Galatasaraylı taraftarlar, ayrı bir güzargahta bir araya geldiler. Büyükşehir Belediyesi’nin helikopter pisti civarında toplanan sarı kırmızılılar daha sonra emniyet tedbirleri içerisinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’na girdiler.

U 21 MAÇI BURSASPOR’UN

Bursaspor ve Galatasaray’ın U 21 takımları Orhan Özselek Alt Yapı Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede yeşil beyazlılar ikinci yarının ilk 15 dakikasında bulduğu gollerle rakibini 3-0 yendi. Bursaspor’un gollerini 51.dakikada Berke, 53 ve 59. dakikalarda Sinan Bakış attı.

KAPILAR 18.00’DE AÇILDI

Sabah yapılan eşgüdüm toplantısında alınan kararlar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nın kapıları saat 18.00’de açıldı ve her iki takımın taraftarları yavaş yavaş içeriye alındı. Ancak maçın başlamasına 1 saatten az süre kala tribünlerde çok az sayıda sporsever olması dikkat çekti. Bu arada emniyet tedbiri amacıyla stadın önündeki Hayran Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

M.S.Hakem Halis Özkahya maçı bitiren düdüğü çaldı. Bursaspor 0-5 Galatasaray

89'GOOOLL!! Bursaspor ceza sahasına yapılan ortada Eren dokunamadı, Yasin Şamil'le girdiği mücadeleyi kazandı çaprazdan sert vurdu ve farkı 5'e çıkaran golü kaydetti.

86'Ceza alanı içerisin sol tarafında topu önüne alan Bruma, yerden pasını hemen gerisindeki Wesley Sneijder'e çıkartıyor. Sneijder, topun gelişine sol ayağıyla şutunu çekiyor fakat top Ertuğrul Ersoy'dan geri dönüyor.

83'Sağ kanattan serbest vuruş için topun başına geçen Pablo Batalla ortasını arka direğe doğru gönderiyor. Bu noktada Şamil Cinaz'dan önce savunma topu uzaklaştırıyor.

80'Bursaspor'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Bogdan Stancu oyundan alınırken, Sercan Yıldırım oyuna dahil oluyor.

80'Wesley Sneijder'in havadan ceza alanı içi sağ tarafına gönderdiği pasına hareketlenen Sabri Sarıoğlu ofsayta yakalanıyor.

79'Galatasaray üçüncü ve son oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Eren Derdiyok, Lukas Podolski'nin yerine oyuna dahil oluyor.

77'Wesley Sneijder'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Bruma, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza alanına girer girmez sağ ayağıyla şutunu çekiyor fakat top kalenin üstünden auta çıkıyor.

75'Sağ kanatta topu önüne alan Yasin Öztekin son çizgiye indikten sonra pasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. O noktada Bruma, topu kontrol ettikten sonra şutunu çekiyor fakat top defanstan geri geliyor.

75'Ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşu kullanan Wesley Sneijder, doğrudan kaleye şansını deniyor fakat top barajdan geri geliyor.

73'Cristobal Jorquera'nun havadan sağ kanada gönderdiği pasa hareketlenen Pablo Batalla ofsayta yakalanıyor.

71'Aziz Behich, ceza alanı sağ tarafından ortasını yapıyor ancak top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

60'GOOOLL!! Galatasaray, Lukas Podolski farkı 4'e çıkartıyor. Orta alanda kaptırılan topla buluşan Wesley Sneijder, bekletmeden pasını Lukas Podolski'nin önüne doğru gönderiyor. Savunmanın arkasına iyi sarkan Lukas Podolski, kaleci ile karşı karşıya kalıyor ve ceza yayı içerisinden düzgün bir vuruş yaparak takımının 4. golünü atmayı başarıyor.

57'GOOOLL!! Galatasaray, Ahmet Çalık ile durumu 3-0'a getiriyor. Sağ kanattan serbest vuruş için topun başına geçen Wesley Sneijder, ortasını arka direğe doğru gönderiyor. O noktada savunmadan gelen Ahmet Çalık kafa vuruşunu yapıyor. Kaleci Harun Tekin'in müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluşuyor.

55'Sol taraftan kazanılan köşe vuruşu için topun başına geçen Wesley Sneijder, ortasını ceza alanına gönderiyor ancak Bursaspor savunması topu uzaklaştırıyor.

53'Kaleye uzak mesafeden hafif sol çaprazdan Selçuk İnan, şutunu çekiyor ancak top auta çıkıyor.

47'Joshua John'un sağ kanattan ceza alanı içerisine yaptığı ortaya kimse dokunamıyor ve top ters taraftan taca çıkıyor.

46'Bursaspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Kubilay Kanatsızkuş, Mert Örnek'in yerine oyuna dahil oluyor.

46'İkinci yarı için herşey hazır ve ikinci devre Bursaspor'lu futbolcuların santra vuruşuyla başlıyor.

45'Hakem Halis Özkahya maçın ilk yarısını bitiriyor ve ilk devre Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Bursaspor, oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Ricardo Faty oyundan alınırken, Cristobal Jorquera yerine oyuna dahil oluyor.

45'GOOOLL!! Galatasaray, Bruma ile farkı 2'ye çıkarıyor. Ceza yayı sağ tarafında Bruma, Lukas Podolski ile girdiği verkaçtan sonra topla tekrar buluşuyor. Penaltı noktasının hemen gerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Bruma, sağ ayağıyla şutunu çekiyor ve takımının 2. golünü atmayı başarıyor.

44'Havadan atılan uzun pasa hamle yapan Ricardo Faty, ayağını fazla kaldırınca rakibi Ahmet Çalık'ın kafasına müdahalede bulunuyor ve hakem Halis Özkahya sarı kartını Ricardo Faty için kullanıyor. Bu müdahalenin ardından Ahmet Çalık kısa süreli bir sakatlık geçiriyor.

41'Lionel Carole, sol kanattan ortasını penaltı noktasının gerisine doğru gönderiyor. Bu noktada Lukas Podolski topu göğsüyle indiriyor ancak araya Merter Yüce giriyor ve topu uzaklaştırıyor.

36'Tolga Ciğerci, rakibi Pablo Batalla'ya yaptığı faul sonrasında maçta ilk sarı kartı gören isim oluyor.

35'Sabri Sarıoğlu'nın defansın arkasına doğru havadan uzun bir pas gönderiyor. Lukas Podolski, ceza alanı içerisi sol çaprazında havadan gelen bu pasa gelişine çok sert bir şut çekiyor ancak top direğin hemen dibinden auta gidiyor.

34'Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşu için topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in, penaltı noktası üzerine gönderdiği ortasına Selçuk İnan istediği gibi bir kafa vuruşu yapamıyor ve top ters taraftan taca çıkıyor.

33'Kaleye uzak mesafeden hafif sağ çaprazdan Selçuk İnan kaleye şansını deniyor ancak top kalenin sağından auta çıkıyor.

31'Bruma'nın kısa pasıyla sol kanatta topla buluşan Lionel Carole, ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Lukas Podolski savunmanın markajına rağmen kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üstünden farklı şekilde auta gidiyor.

29'Joshua John, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekiyor fakat top Ahmet Çalık'a çarpıp geri dönüyor.

26'Bu dakikalarda Bruma sol kanatta çok etkili oluyor. Ceza alanı dışı sol çaprazında topu önüne iyi alan Bruma, kaleye şutunu gönderiyor fakat bu top kalenin yanından auta gidiyor.

25'Galatasaray 2. gole çok yaklaşıyor ! Sol kanatta ceza alanı içerisinde topla buluşan Bruma, ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı sağ tarafında Sabri Sarıoğlu'nun önünde kalıyor. Sabri, topu düzeltip ceza alanına girdikten sonra yerden çok sert bir şut çekiyor ancak çizgi üzerinde Ertuğrul Ersoy golü önleyen isim oluyor.

24'Sağ kanatta Lukas Podolski'nin Aziz Behich'e yaptığı faul sonrasında serbest vuruş için topun başına Pablo Batalla geçiyor. Pablo Batalla'nın, ceza alanı ön tarafına gönderdiği ortasını savunma uzaklaştırıyor.

20'Sol kanatta Lionel Carole, ortasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. O noktada Lukas Podolski topu iyi kontrol edemeyince araya Merter Yüce giriyor ve topu uzaklaştırıyor. Uzaklaşan top ceza alanı dışı sağ çaprazında Sabri Sarıoğlu'nun önünde kalıyor. Sabri, kaleye uzak mesafeden şansını deniyor fakat top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

16'Orta alanda hava topu mücadelesinde Tolga Ciğerci, rakibi Joshua John'a faul yapıyor.

14'Ricardo Faty'nin havadan pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bogdan Stancu, şutunu çekiyor ancak bu şut doğrudan auta gidiyor.

11'Maçın geride kalan süresine baktığımızda Galatasaray, rakibine oranla daha fazla pozisyon bulan taraf oluyor.

7'Bruma'nın pasıyla ceza alanı içerisi sağ çaprazında topla buluşan Yasin Öztekin, aşırtma bir vuruş deniyor ancak kaleci Harun Tekin'i aşan topu kale çizgisi üzerinden Aziz Behich uzaklaştırıyor.

5'GOOOLL!! Galatasaray, Ertuğrul Ersoy'un kendi kalesine attığı gol ile maçta 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sol kanattan taç atışının ardından topla tekrar buluşan Bruma, Aziz Behich'den sıyrıldıktan sonra ceza alanı içerisine giriyor. Bruma, altıpasın hemen sol tarafından topu içeriye çevirmek istiyor ancak Ertuğrul Ersoy, topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruş yapıyor ve topu kendi ağlarına gönderiyor.

5'Maçın bu bölümlerinde Galatasaray orta alanda yaptığı kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

1'Hakem Halis Özkahya maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadele Wesley Sneijder'in santra vuruşuyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Bursaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Timsah Arena’daki mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.

Geçen hafta Fenerbahçe’ye yenilen Galatasaray 49 puanla 4. sırada yer alırken, Bursaspor ise 35 puanla 13. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Bursaspor: Harun, Mert, Ertuğrul, Şamil Çinaz, Aziz Behiç, Merter, Onur, Faty, John, Batalla, Stancu

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski