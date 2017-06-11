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  5. 11 Haziran 2017 15:14

Bursaspor Bassong'a imzayı attırıyor

Bursaspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Sebastien Bassong transferinde sona yaklaştı.

Bursaspor Bassong'a imzayı attırıyor
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Süper Lig'de geride kalan sezonu 14. sırada tamamlayan Bursaspor, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor.

Teknik direktör arayışları kapsamında Azerbaycan Milli Takımının başında bulunan Robert Prosinecki ile temas halinde olan Bursasporlu idareciler, yeni teknik adamın talepleri doğrultusunda transfere yön verecek. Yeşil-beyazlıların, daha önce Bursa'ya davet ederek tesisleri gezdirdiği 30 yaşındaki Kamerunlu defans oyuncusu Sebastien Bassong transferinde ise sona yaklaştığı bildirildi. 18 kez Kamerun Milli Takımı'nın formasını da terleten Bassong, geçtiğimiz sezon İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de 13 resmi maça çıktı.

Sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan deneyimli isim, kariyerinde Metz, Newcastle, Tottenham ve Watford gibi takımlarda forma giydi.

bursaspor , sebastien bassong