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  5. 31 Mayıs 2017 16:24

Bursaspor Battala’ya emanet !

Trabzonspor maçı öncesi Adnan Örnek'in istifası ile teknik direktörsüz kalan Bursaspor'da yönetim, Batalla'nın takımı hazırlamasına karar verdi.

Bursaspor Battala’ya emanet !
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Ligde kötü günler geçiren ve bitime bir hafta kala düşme korkusunu yakından hisseden Bursaspor’da yönetim flaş bir karara imza attı.

Son hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan ve bu maç öncesi Adnan Örnek’in istifası ile teknik direktörsüz kalan Bursaspor’da yönetim, kritik maça Batalla önderliğinde çıkma kararı aldı. Zorlu deplasmandan mutlak galibiyetle dönmek zorunda olan Bursaspor’da takımı, sezonun en önemli maçına tecrübeli Arjantinli yıldızın hazırlayacağı öğrenildi.

Ligde altın maçtır galibiyet alamayan Bursaspor, ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile ligde kalma savaşı veriyor. Karadeniz ekibinin sahasında Aytemiz Alanyaspor’u yenmesi durumunda Bursaspor, Trabzon’dan galibiyet çıkaramazsa seneye TFF 1. Lig’de mücadele edecek.

bursaspor , batalla , trabzonspor