Bursaspor - Beşiktaş / Maç öncesi

Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta maçında Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında boy gösteriyor. Başlama saati 20:00 olan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Onun yardımcıları Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz.

Başakşehir’in Gençlerbirliği maçını kazanmasıyla daha büyük bir öneme arz eden mücadelede siyah-beyazlılar mutlak 3 puan hedefliyor. Beşiktaş’ta cezalı Talisca bu maçta forma giyemeyecek.

Kadrolar:

Bursaspor: Harun, Erdem, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Şamil, Jorquera, Sinan, Bilal, Emre, Kubilay

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Aboubakar