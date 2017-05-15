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  5. 15 Mayıs 2017 19:04

Bursaspor - Beşiktaş / Maç öncesi

Şampiyonluk hedefinden kopmak istemeyen Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor.

Bursaspor - Beşiktaş / Maç öncesi
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Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta maçında Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında boy gösteriyor. Başlama saati 20:00 olan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Onun yardımcıları Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz.

Başakşehir’in Gençlerbirliği maçını kazanmasıyla daha büyük bir öneme arz eden mücadelede siyah-beyazlılar mutlak 3 puan hedefliyor. Beşiktaş’ta cezalı Talisca bu maçta forma giyemeyecek.

Kadrolar:

Bursaspor: Harun, Erdem, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Şamil, Jorquera, Sinan, Bilal, Emre, Kubilay

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Aboubakar

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