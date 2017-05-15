CANLI MAÇ KARTAL EMANETİ BAŞAKŞEHİR'DEN GERİ ALDI !
Rıdvan Dilmen: Bülent Yıldırım idare etsin atanmış
Mosturoğlu: UEFA Fenerbahçe’ye para ödeyecek !
Trabzonspor çıldırdı ! Yok böyle bir teklif...
Dursun Özbek’e seçim çağrısı
Dursun Özbek’e seçim çağrısı
Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu !
Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu !
Büyük müjde ! Dev maç şifresiz...
Büyük müjde ! Dev maç şifresiz...
Beşiktaşlıların otobüsünde cephanelik çıktı
Beşiktaşlıların otobüsünde cephanelik çıktı
NBA'i sarsan pozisyon ! Bilerek mi yaptı ?
NBA'i sarsan pozisyon ! Bilerek mi yaptı ?
Beşiktaş’ın genç gözdesi konuştu: 31 Mayıs’a kadar
Beşiktaş’ın genç gözdesi konuştu: 31 Mayıs’a kadar
Beşiktaş taraftarına yoğun güvenlik önlemi
Beşiktaş taraftarına yoğun güvenlik önlemi
Yeni Malatyaspor’un kasası dolacak
Yeni Malatyaspor’un kasası dolacak
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 15 Mayıs 2017 21:26

Bursaspor - Beşiktaş maçında hakem maçı durdurdu !

Quaresma'nın köşe vuruşu yapmasına kale arkası tribünden atılanlar engel olunca hakem yardımcılarını saha ortasına topladı. Yaklaşık 4 dakika duran oyun yeniden başladı.

Bursaspor - Beşiktaş maçında hakem maçı durdurdu !
A+ A-

Bursaspor-Beşiktaş maçında istenmeyen anlar yaşandı! Quaresma’nın 35. dakikada sağ kanattan korner kullanmak için köşeye gittiği sırada yabancı madde yağdı! Siyah-beyazlı oyuncu vuruşu yapamazken, Bursaspor kaptanı Harun Tekin yabancı madde atan taraftarlarını sakinleştirdi.

1 dakika sonra sol kanattan köşe vuruşu kazanan Beşiktaş’ta yine Quaresma topun başına geçmek istedi ancak tribünlerden ses bombaları ve yabancı maddeler yağdı. Hakem Bülent Yıldırım’ın istediği anons yapılmasından sonra köşe gönderine giden Quaresma’nın üzerine yine yabancı madde yağınca, hakem Yıldırım yardımcılarını orta alana çağırdı.

4. hakemin de katıldığı mini toplantı sonrasında hakemler yerine gittikten sonra maç kaldığı yerden yeniden başladı!

bursaspor , hakem , bülent yıldırım , beşiktaş