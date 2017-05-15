Bursaspor - Beşiktaş maçında hakem maçı durdurdu !

Bursaspor-Beşiktaş maçında istenmeyen anlar yaşandı! Quaresma’nın 35. dakikada sağ kanattan korner kullanmak için köşeye gittiği sırada yabancı madde yağdı! Siyah-beyazlı oyuncu vuruşu yapamazken, Bursaspor kaptanı Harun Tekin yabancı madde atan taraftarlarını sakinleştirdi.

1 dakika sonra sol kanattan köşe vuruşu kazanan Beşiktaş’ta yine Quaresma topun başına geçmek istedi ancak tribünlerden ses bombaları ve yabancı maddeler yağdı. Hakem Bülent Yıldırım’ın istediği anons yapılmasından sonra köşe gönderine giden Quaresma’nın üzerine yine yabancı madde yağınca, hakem Yıldırım yardımcılarını orta alana çağırdı.

4. hakemin de katıldığı mini toplantı sonrasında hakemler yerine gittikten sonra maç kaldığı yerden yeniden başladı!