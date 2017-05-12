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  5. 12 Mayıs 2017 11:15

Bursaspor Dimitar Berbatov'u istiyor

Süper Lig'de kötü günler geçiren Bursaspor golcü transferinde Berbatov'u gündemine aldı.

Bursaspor Dimitar Berbatov'u istiyor
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Süper Lig’de 2017’de çıktığı 14 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen Bursaspor, son yılların belki de en sıkıntılı süreçlerinden birini yaşıyor.

Sezon sonuna kadar takımı Adnan Örnek’e emanet eden Yeşil-Beyazlılar, taraftarın tepkisini dindirmek için çareyi transferde arıyor. Kadro planlamasına erkenden başlayan Timsah’a menacerler vasıtasıyla sürekli oyuncu teklif edilirken, gündemdeki son isim Dimitar Berbatov. Manchester United, Tottenham, Leverkusen gibi üst düzey kulüplerde forma giyen 36 yaşındaki forvet şu an boşta bulunuyor.

İngiltere’ye dönecekti

Devre arasında adı Premier Lig ekipleri Swansea ve Sunderland ile anılan Bulgar yıldız konusunda Bursaspor Yönetimi beklemede. Oyuncunun son durumunu araştıran ve şartlarını değerlendiren Yeşil-Beyazlılar, düşünmek için zaman istedi.

Fanatik

Dimitar Berbatov , Bursaspor , transfer