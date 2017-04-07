Bursaspor Karabük'ü dağıttı !

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Bursaspor ile Karabükspor karşı karşıya geldi. Timsah Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.



Son 11 haftada sadece 1 kez kazanan yeşil-beyazlılar, rakibini mağlup ederek 35 puan ve maç fazlasıyla 9. sıraya çıktı. Karabükspor da 34 puan ve maç fazlasıyla 10. sıraya geriledi.



İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede Bursaspor 57. dakikada aradığı golü buldu. Bursaspor köşe vuruşu sonrasında Karabük ceza sahası çevresinde oluşan karambolü konuk ekip oyuncuları bir türlü bitiremedi, Merter’in kafayla ceza sahasına gönderdiği topa Dany ters bir vuruşla adeta adeta asist yaptı, Kubilay da altıpas içinde topu tavana asarak Bursaspor’u 1-0 öne geçirdi!



90. dakikaya girilirken Bursaspor 2’yi buldu. Dany’nin geri pasında Ahmet Şahin topa gelişine vurmak yerine, baskı yapan Sercan’ı çalımlamayı tercih edince Sercan topu kaptı ve topu boş ağlara yollayarak skoru 2-0 yapan golü attı.

Maçın duraklama dakikalarında ise Poko’nun ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonrasında penaltı düdüğü çaldı. Topun başına geçen Erdem Özgenç durumu 3-0 yaparak maçın skorunu belirledi.