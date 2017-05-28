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  5. 28 Mayıs 2017 18:48

Bursaspor kendini ateşe attı !

Ligde düşme hattına yakın olan Bursaspor, Gençlerbirliği'ne yenilerek kümede kalma şansını son maça bıraktı.

Bursaspor kendini ateşe attı !
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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Bursaspor, evinde Gençlerbirliği’ni konuk etti. Zorlu geçen mücadele 2-1 Gençlerbirliği üstünlüğüyle son buldu.

Bursaspor bu skorla birlikte kümede kalma şansını son maça bıraktı. Rizespor, Osmanlıspor’u deplasmanda 2-1 yenerek kümede kalma yolunda büyük bir adım attı. Bursaspor ile Rizespor arasındaki puan farkı 2’ye indi.

Bursaspor’un golünü 16. dakikada Cristobal Jorquera kaydetti. Gençlerbirliği 72’de Tokelo Rantie’nin golüyle eşitliği sağladı. Yeşil-beyazlılar son maçlarını Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Çaykur Rizespor ise Alanyaspor’u konuk edecek.

İHTİMALLER…

Rizespor’un Alanyaspor karşısında 3 puan alması halinde, Bursaspor Trabzonspor deplasmanında puan kaybı yaşarsa Süper Lig’de kalan taraf Rizespor olacak.

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