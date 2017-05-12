Tudor 4 futbolcunun biletini kesti
Galatasarayı futbolculara teklif yağıyor
Fenerbahçe’de dev operasyon
Kasımpaşa Rizespor'u ateşe attı
Kasımpaşa Rizespor'u ateşe attı
Kayserispor ligde kalmayı garantiledi !
Kayserispor ligde kalmayı garantiledi !
Ergin Ataman'dan şaşırtan hareket !
Ergin Ataman'dan şaşırtan hareket !
Diego Simeone takımdan ayrılıyor mu ?
Diego Simeone takımdan ayrılıyor mu ?
Neymar'dan tehdit !
Neymar'dan tehdit ! "O varsa ben yokum"
Trabzonspor Brezilya'da kamp kurdu
Trabzonspor Brezilya'da kamp kurdu
Babasının çıkardığı krizi Cenk Tosun bitirdi
Babasının çıkardığı krizi Cenk Tosun bitirdi
Spanoulis’ten Fenerbahçe yorumu !
Spanoulis’ten Fenerbahçe yorumu ! "Bütçesi fazla olan..."
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 12 Mayıs 2017 21:58

Bursaspor’da Beşiktaş mesaisi

Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor’da Beşiktaş mesaisi
A+ A-

Bursaspor, 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçının hazırlıkları bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Adnan Örnek nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas çalışması yapan yeşil beyazlılar, son bölümde taktik çalışma yaptı.

Bursaspor, 13 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde basına yine kapalı yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

bursaspor , spor haberleri , son dakika spor haberleri , spor