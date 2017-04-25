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  1. 25 Nisan 2017 21:20

Bursaspor’da Galatasaray hazırlığı başladı

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor’da Galatasaray hazırlığı başladı
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Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü Galatasaray oynayacak Bursaspor, 1 günlük iznin ardından bugün yapılan antrenmanla hazırlıklara başladı.

Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Topçu, antrenman öncesinde saha içerisinde futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Galatasaray maçı kendimizi göstermemiz için büyük şans. Bu şansı iyi değerlendirmemiz lazım” dedi.

Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlılar antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı. Uzun süredir tedavisi devam eden ve bireysel çalışmalar yapan Emre Taşdemir bugün yapılan antrenmanda kontrollü olarak takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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