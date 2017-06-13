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  5. 13 Haziran 2017 21:51

Bursaspor'un yeni hocası Paul Le Guen !

Bursaspor, teknik direktörlük görevine ünlü Fransız teknik adam Paul Le Guen'i getirdi.

Bursaspor'un yeni hocası Paul Le Guen !
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Paul Le Guen, Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu. Spor Toto Süper Lig'de son hafta kümede kalmayı başaran ve önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmayı planlayan yeşil beyazlılar, Fransız teknik adamla anlaşma sağladı.

Uzun süredir Prosinecki ile görüşen ve cevap bekleyen Bursaspor, Prosinecki'den gelen olumsuz cevap sonrasında rotasını Fransız teknik adama çevirdi. beIN SPORTS'un haberine göre Paul Le Guen önümüzdeki sezon Bursaspor'da görev yapacak.

En son çalıştırdığı kulüp takımı olan PSG'den 2009'da ayrılan Paul Le Guen, daha sonra Kamerun ve Umman milli takımlarında da görev yaptı.

Sporx

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