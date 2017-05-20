''Camia ve şehrin ligde kalma inancı yoktu''

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor’a deplasmanda yenilerek Süper Lig’e veda eden Gaziantepspor’da büyük üzüntü hakim… Tam 27 yıl sonra 1. lige veda eden Gaziantepspor’un Teknik Direktörü Bülent Uygun, futbolcu, camia ve şehrin ligde kalma inancı olmadığı için Süper Lig’den düştüklerini söyledi.

Uzun süredir benzer açıklamalara imza atan Bülent Uygun, son yaşanan sıkıntılar ile birlikte ligde kalmalarını zorlaştığını da belirterek şunları söyledi:

“Gaziantepspor camiası olarak 27. yıl sonra düşmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu duruma geldik. Buraya inanarak gelmiştim. Üç kez düşme durumuna gelmişken ayağa kalkmıştık. Ancak oyuncularım, camia ve şehir olarak bu gücü kendimizde bulamadık. Bunu ancak taraftarınız ve şehrin ileri gelenleri ile başarabilirsiniz. Biz bu enerjiyi yaratamadık. Sorumluluklarını alması gerekenler sorumluluklarını almalı. Geldiğim günden bu yana gençleri kazanmak ve sonuç almak için çalıştık. Ancak ligde kalmayı başaramadık. Düştük. Düşmez kalkmaz bir Allah. 3 takım düşecekti. Hayırlısıyla 3. takım da belli olur.