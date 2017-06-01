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  5. 01 Haziran 2017 17:32

Caner Erkin Beşiktaş’ta kalacağını açıkladı

Beşiktaş'ın Inter'den kiraladığı Caner Erkin siyah-beyazlı takımda kalacağını açıkladı.

Caner Erkin Beşiktaş’ta kalacağını açıkladı
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Spor Toto Süper Lig’de 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşayan Beşiktaş’ın bu yaz döneminde kadroya kattığı Caner Erkin, BeIN SPORTS’ta özel açıklamalar yaptı.

Caner “Fenerbahçe’de hocayla aramızda bir problem olmuştu ve o yüzden ayrılmıştım. Inter’de de bir anlaşmazlık olunca Beşiktaş’a gelmek istedim. Fenerbahçe’den ayrıldık diye futbolu mu bırakmamız gerekirdi?” sözleriyle Beşiktaş’a transferini özetledi.

28 yaşındaki futbolcu, sakatlık sürecinde ise Beşiktaşlı arkadaşlar, yöneticiler ve başkan Fikret Orman’ın desteğini gördüğünü vurgulayarak “Daha önce ağladığım üzüldüğüm zamanlar oldu ama sakatlandığımda sabaha kadar ağladım. Yeni gelmiştim, az bir süre oynayabildim. O sürede takımım için her şeyimi verip veremediğimi düşündüm. Ailem ve eşim de yanımdaydı ve o zür süreci atlattık” ifadeleriyle yaşadığı ağır sakatlıkla ilgili düşüncelerini aktardı.

Caner Erkin Beşiktaş’a transferiyle ilgili yöneltilen soruya “Resmi olarak herhangi bir açıklama yok ama önümüzdeki sene ya da seneler ‘Hayırlı olsun.’ Burada olmak istiyorum” cevabını verdi.

LigTV

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