Caner Erkin Beşiktaş'ta kaldı

Sezon başında Inter’den kiralık olarak Beşiktaş’a gelen ve sözleşmesinde 1 milyon euro satış opsiyonu bulunan Caner Erkin, siyah-beyazlı takımda kaldı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre takımına katkı sağlayamayan Caner Erkin’in bonservisi için Inter’e 750 bin euro ödeneceği belirtildi.

Beşiktaş, KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Caner Erkin’in transferi konusunda İnter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. İnter kulübüne 750.000 AVRO sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir.”