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  1. 03 Mayıs 2017 20:54

Caner Erkin'in menajerinden flaş açıklama

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, futbolcusunun Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ancak geleceğinin İnter ile Beşiktaş arasında yapılacak anlaşmaya bağlı olduğunu söyledi.

Caner Erkin'in menajerinden flaş açıklama
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Bonservisi İtalya'nın Inter takımında olan Beşiktaşlı Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, futbolcusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Çizme basınına konuşan Altıparmak, Caner'in Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söylerken, oyuncusunun Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağının ise Inter ve siyah beyazlı kulüp arasında yapılacak anlaşmaya bağlı olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ 1 MİLYON EURO ÖDERSE...

Altıparmak, "Caner'in sözleşmesinde madde var. Beşiktaş bu maddede yer alan opsiyonu kullanır, 1 milyon Euro'u öderse seneye de İstanbul'da kalır. Bu, iki takım arasında yaşanacak görüşmelere bağlı" dedi.

Caner geçen sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp Inter'e transfer olmuştu. Inter'de aradığını bulamayan Caner daha sonra Beşiktaş'a kiralanmıştı. Ancak yaşadığı aşil tendonu sakatlığı nedeniyle takımından uzun bir süre uzak kaldı.

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