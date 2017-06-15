Canlı yayında çıldırdı: ''Çok aptalca...''

NTV Spor'da Ercan Taner'in sorularını yanıtlayan Aykut Kocaman 'Defansif futbol oynatıyor' eleştirilerine çok aptalca dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman NTV Spor'da açıklamalarda bulunuyor.

YARDIMCILARIM AYNI OLACAK

Görünen Fenerbahçe ile ilgili bir aksilik yok. Bugün yarın sonlanır gibi gözüküyor. Yardımcılarım aynı ekip olacak (Fahruddin Ömeroviç, Arda Keskin, Murat Öztürk ve Alper Aşçı). Yardımcılarımın aynı olmasının avantajı pek çok şeyi beraber, doğaçlama yapıyor olmamız. Bu tabi ki yüzde 100 avantaj değil. Bugüne kadar ekibimizde birbirimizi tamamlama halini yakaladık.

FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTEMİŞTİM AMA...

Pereira'nın ayrılmasının ardından bir temas oldu. Fenerbahçe'ye dönmek istemiştim ama doğru değildi. Olabilirliği zordu ve doğrul değildi. Konyaspor Avrupa'ya gitme hakkı elde etmişti. Yeni sezonun yapılanması benim isteklerim doğrultusunda yapılmıştı. Bütçeyi sarsmadan ufak tefek transferlerle yolumuza devam ettik. Bu tip ayrılıklar hiç iyi olmuyor. Futbol dünyası için şiddetli nefret elektriği diyelim... Hayırlı olmuyor bu durumlar. Olmaması gerektiği ağır bastı. Fenerbahçe Kulübü de son derece anlayışlı davrandı.

AZİZ YILDIRIM'LA GÖRÜŞTÜK

Aziz Yıldırım'la geçen hafta içi görüştük. Başarılı olmak için neler yapılması gerektiğidir benim için esas olan. Fenerbahçe camiasında tanıdığım birçok insan var, o elektriği alıyorum. Konya halkına da teşekkür ediyorum. Anlaşmalar ne kadar içten, ne kadar geleceğe dönük umutlarla yapılıyorsa, ayrılıklar da kaliteli olmalı. Konya'da böyle oldu.

DEFANSİN OYUN ELEŞTİRİLERİNE CEVAP: APTALCA...

Sevmediğim şey bu saçma sapan 'defansif' yorumlarına cevap vermek. Bu oyun iç içe bir oyun. Savunma ve atağın birlikte oynandığı bir oyun. Bunu iyi yaptığınız sürece başarılı oluyorsunuz. Dünyanın en iyi takımları savunma yapmıyor mu? Teknik direktörlüğe başladığım andan beri hayalim üçüncü bölgede oynayan bir takım yaratabilmek. Ama o bölgede oynaman için de topu rakibe vermemen lazım. Barcelona, Bayern, Atletico... Bunların hepsine gıpta ediyorsunuz, yapmıyorlar mı savunma? Tamamen savunma oyunu demek olmuyor. Günümüz futbolunda rakibi iyi analiz etmek zorundasın. Kendi takımının seviyesini korumak, geliştirmek zorundasın. Topu rakibe vermemek de bir oyun şekli. Gelişmezseniz, denemeler yapmazsanız hayat durur. Guardiola da bunu yapıyor, diğerleri de... Bunları düşünmeden yüzeysel sığ şekilde eleştirmeye başladığınız andan itibare sekte vurmaya başlayabilir.

VALBUENA SÖZLERİ...

Valbuena ile konuştum, doğru. Benim onda gördüğüm şey şu; 18-19 yaşındaki genç oyuncuların A Takım'a çıktıkları halleri vardır. Biraz onu gösteriyor. Çok maçını izledim. Uzun zamandır izliyorum. Hala aç, topu taşıyan, tekrar isteyen, dağıtmaya çalışan bir oyuncu. Bugüne kadarki görüntüsüyle ilgili izlenimlerim bunlar. Belki saydıklarımı gerçekleştiremeyecek. Ama benim kendisiyle ilgili düşüncelerim bunlar.

MEHMET EKİCİ YORUMU: KOLAY DEĞİL

Mehmet Ekici 6-7 ay sonra tekrar oynamak kolay değil. Ritim kaybediyorsunuz. Temel nokta oyuncunun ne kadar istediği... Siz bir şeyler istersiniz, onların kapasiteleri vardır. Çaba sahibi olan gelişmeye de açıktır. Oyuncuların saha içerisinde ne kadar gayret gösterdiklerine bakarım. Benim için her şeyden önemlisi bu.

'SALİH'İN DÜŞÜNMESİ GEREK'

Salih'le 4 senedir ayrıyım. Ayrılmadan önce Fenerbahçe tarihinin en önemli maçında (Benfica) sahadaydı. Önce sen... 18 yaşındayken Salih'i oyuna çıkarırken kara kaşı kara gözü için çıkarmadım. Bu kadar önemli maçta deneme yapamazsınız. Beklentilere cevap veren oyunculardan bir tanesiydi. 4 senede bu noktaya gelmesi kendisinin de düşünmesini gerektiren bir süreç...

"OYUNCULARINIZA 'YETERSİZSİNİZ' DEMEK HOŞ DEĞİL"

Advocaat ile görüşmedim. Rapor bırakmadı. Teknik direktörler gelip geçici. Kulüplerin hafızası olmalı. Televizyon eleştirmeni gibi eleştirilerde bulunması... Zaman zaman bizim de yaptığımız şeyler. Çok fazla itiraz etme şansım yok. Süreklilik kazanmasına itiraz edilebilir. Silahsız savaş artık bu oyunlar. Beraber savaştığınız, mücadele ettiğiniz gruba 'yetersizsiniz' demek hoş bir eleştiri değil. Beraber hareket ediyorsunuz. Mesleğin doğasına da aykırı gibi geliyor. Fenerbahçe kadrosunun yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Bu oyuncular geçmiş senelerde başarılı oldu diye alındılar. Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncuların değerli olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce spor sever olarak bakıyorum. Fenerbahçe ile maçlar oynadık. Nasıl bir takım olduğunu, neler yapabileceklerini az çok tahmin edebiliyorum.

LENS SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Konyaspor'daki oyuncularıma çok güvendiğim için 'keşke hepsini Fenerbahçe'ye getirebilseydim' dedim. Konya'dan şuan için bir oyuncu talebim yok. Fenerbahçe'nin Lens'e teklifte bulunduğunu biliyorum. Buralar çok özele giriyor. Başka bir söz söylemeye gerek var mı?

FENERBAHÇE HANGİ SİSTEMLE OYNAYACAK?

3-4-3, 4-3-3, hangi dizilişle olursa olsun, oyuncuları uyumlu şekilde hareket ettirebilmektir asıl olay. Kafamda güvendiğim, inandığım, hemen uygulayacağım sistem var ama bu tabii ki Allah'ın emri değil. Oyuncuya göre değişir.

'FRANSA FUTBOLUNU SEVİYOR MUSUNUZ' SORUSUNA CEVAP

Fransızlar da futbolunu değiştirmeye çalışıyor. Olağanüstü bir vergilendirme var. Diğer Avrupa kulüplerine göre farklılıklar var. Fransa, şuan Avrupa liglerinin son dönemlerde ana yetiştiricilerinden bir tanesi. Benim sevip sevmemem dışında farklı şeyler var. Dünyanın her ligine uygun, her kalitede oyuncular var. Evet Dirar, Valbuena gibi. Lyon, PSG, Monaco.. Biraz daha oyunu ileri Avrupa futboluna yaklaşan şekilde daha total yapmaya başladılar. Direkt hızlı oyun dışında kendi oyununu kabul ettiren bir tarza geçiş yaptılar.

TÜRK FUTBOLU...

Burası Türkiye, kendi gerçekleri var. Kaos, kargaşa.. Dikine futbol denen ve ne olduğu anlaşılmayan.. Türkiye'nin duygusal ve zihinsel farklılıkları var. Bir taraftan Batı gibiyiz, bir taraftan Doğu gibiyiz. Yüzde 100 adapte etmek olmaz. Herkes düzeni ister, kimse düzene uymak istemez. Herkes kollektif düzen der, bir taraftan da bireysel kestirmelere girmek ister. Yabancı antrenörlerin de en büyük sıkıntısı burada başlıyor.

FENERBAHÇE TARAFTARININ STADA GELMEMESİ...

Üzüntü verici bir durum. Sadece başarısızlıkla açıklanacak bir durum değil. Fenerbahçe'nin genetiğine aykırı. Fenerbahçe taraftarı dünyanın en tutkulu taraftarıdır. 3 Temmuz'dan sonra da gördük. Antrenmanlar bile dolardı eskiden. İki gün evvel sadece 'kadınlar girebilir' denen ceza uygulaması oldu, 45 bin kadının takip ettiği bir takım Fenerbahçe. Dışarda da 10-15 bin erkek vardı. Abiler, dayılar, amcalar... Tutkuyu anlatmak için söylüyorum bunu. Pek uymuyor. Bunu iyi düşünmek lazım. İçerideki maçlarda Fenerbahçe tarihsel puan ortalamasına yaklaşsa ikinci olurdu. Bu "değersiz" Fenerbahçe, Avrupa Ligi grubunda lider oldu. Şampiyon Manchester United o grupta ikinci olmuştu. Benim yapabileceğim tek şey var... Sahadaki oyuncu grubunu taraftarın istediği gibi, sevdiği gibi beraber hareket eden, skor ne olursa olsun mücadele eden bir takım haline getireceğiz. Kişisel menfaatlerim takım menfaatlerinin önüne geçmemiştir hiçbir zaman. Oyuncular da böyle davranacak. Bundan sonrası inşaa etme süreci. Bunu gören taraftar, notunu verir. Buradaki ana şeylerden biri de bu. Hiçbir şey bir anda olmaz. Bir anda olan şeyler bir anda yıkılır zaten. Referansım en sıkıntılı dönemde 65 maçın 64'ünü oynamaktı.

"BAŞAKŞEHİR YERİNDE GALATASARAY VEYA FENERBAHÇE OLSAYDI..."

Oyuncu kalitesi açısından en iyi takımlardan biriydi. Beşiktaş bu sene biraz sarsıldı. Yanlış anlaşılmasın. Başakşehir ya da Galatasaray veya Fenerbahçe'den biriyle girseydi şampiyonluk yarışına, bu sarsılmaların farklı sonuçları olabilirdi. Başakşehir, saha içi organizasyonu bakımından Türkiye'nin en iyi takımı. Harika bir sezon geçirdiler. Galatasaray'da total olarak sorunlar var gibi gözüküyor. Gel gitleri olan bir takım gibilerdi. Teknik direktör üzerindeki baskının artması, gelen hocanın kendi tarzını yaratma arzusu birleşince geriye düştüler. Galatasaray'ın ciddi bir hamle yapacağı aşikar. Trabzonspor da uzun zamandır zirvenin ötesinde. Arayışlarını sertleştireceklerdir.

"KAZANMAK FENERBAHÇE'NİN GENETİĞİNDE VAR"

Hazırlık maçı da olsa doğru şeyleri yapma arzusunu istiyorum. Fenerbahçe'nin genetiğinde her maçı kazanma arzusu var. Ötesinde bir şey söylemenin anlamı yok.

"HİBRİT ÇİM BOZULMALARI AZALTIYOR"

Hibrit çim bozulmaları azaltıyor. Geçen sene Beşiktaş ve Rizespor çok doğru bir hamle yaptı. İyi futbol iyi zeminde oynanır. Oyunun doğru oynanması için gerekli koşulların yerine getirilmesi gerek. Şu an bu yapılıyor.

"MİLLİ TAKIM KADROSUNU SEÇİCİ BELİRLER"

Milli Takım kadrosunu milli takım seçicisi belirler. Kimse buna bir şey diyemez. Kimsenin haddi değil. Sadece şunu söyledim; Bu takım Lig üçüncüsü olmuş, ilk yarıda 40 puan toplamış, kupa kazanmış. Konyaspor... Hiçbir şekilde maç kadrosu için bir şey diyemem. Sembolik de olsa bir tane oyuncu alınabilirdi.

"ALEX'İN KİTABINI OKUMADIM"

Alex'in kitabını okumadım. Bir röportajını okudum, o da zihnimde kalmadı. Yorum yapmaya gerek yok. Yanlışların doğru gibi gösterilmesi beni üzüyor. Bu konulara girmemeye çalışıyorum. Saygısızlık olmasın diye bir iki cümlelik yanıtlarla işi bitirmeye çalışıyorum. Hayat yeni yeni şeyler sunuyor hepimize. Öğrene öğrene gidiyoruz. Bugün ve yarını planlamak daha doğru gibi gözüküyor.

BASKETBOL SORUSU

Basketbol sahası daha küçük bir yer. Pek çok setin ve denemenin yapılabildiği bir yer. Özellikle saha içi davranışlar konusunda. Ama ikisi arasında çok ciddi farklar var. Bir tarafta 5 bir tarafta 10 insan. Yapılabilirlik açısından daha zor. Ayakla oynanan ve elle oynanan bir oyun. Setleri elle yapabiliyorlar, futbolda ayaklarla yapılıyor. Koçların takıma hakimiyetleriyle futbol koçlarının takıma hakimiyetleri açısından fark var. Basketbolu nispeten daha kolay kontrol edebiliyorsunuz.

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