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  1. 14 Nisan 2017 15:57

''CAS da bizi akladı mücadelemiz sürecek''

Trabzonspor Kulübü, şike süreci konusunda Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay, Etik Kurul, PFDK, Tahkim Kurulu ve UEFA'nın ardından CAS tarafından da aklandıklarını, haklarını almak için mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

''CAS da bizi akladı mücadelemiz sürecek''
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Bordo mavili kulübün internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün Mayıs 2014'te UEFA'ya ilettiği şikâyetin hemen ardından, 18 Haziran 2014 tarihinde Fenerbahçe Kulübü, kulübümüzü UEFA'ya şikayet etmiştir. Fenerbahçe Kulübü temsilcileri, ‘kumpas’ olarak adlandırdıkları dosyayı esas alarak kulübümüzün şike faaliyetlerine karıştığını iddia etmişlerdir. Bu iddialar önce UEFA Disiplin Kurulu, ardından da UEFA Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir. Ret kararına karşı Fenerbahçe Kulübü, CAS'a başvurmuştur. Bugün kulübümüze ulaşan CAS kararına göre, Fenerbahçe Kulübü'nün tüm iddiaları reddedilmiştir. Böylece kulübümüz; Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay, Etik Kurul, PFDK, Tahkim Kurulu ve UEFA'nın ardından; CAS tarafından da aklanmıştır. Kulübümüzün haklarını almak için verdiğimiz mücadele aynı kararlılıkta devam edecektir.”

Trabzonspor , fenerbahçe , cas