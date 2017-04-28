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  1. 28 Nisan 2017 17:54

Casillas Fenerbahçe'ye doğru !

Yeni sezona flaş isimlerle girmeyi planlayan Fenerbahçe'de rota Iker Casillas'a çevrildi.

Casillas Fenerbahçe'ye doğru !
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Porto ile bu yaz sözleşmesi sona erecek olan Iker Casillas'ın talipleri gün geçtikçe artıyor. İngiltere ve İtalya'dan bir çok kulübün transfer etmek istediği tecrübeli eldivene Fenerbahçe de talip oldu.

Volkan Demirel'in kulüpten ayrılma durumunu karşılık B planı hazırlayan sarı lacivertli yönetim, kalesini tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor. Porto formasıyla iyi bir performans sergileyen Iker Casillas'ın, kariyerinin son sözleşmesinde iyi bir yıllık ücret talep ettiği ve Avrupa Kupaları'nda oynama ihtimali nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.

Casillas'ın menajerini İstanbul'a davet eden Fenerbahçe'li yöneticiler, görüşmelerin ardından oyuncunun ailesini ikna etmeye çalışacak.

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