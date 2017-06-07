Cenk, Talisca ve Aboubakar tarihe geçti

Spor Toto Süper Lig’i üst üste ikinci kez şampiyon noktalayan Beşiktaş, hücum gücüyle öne çıkıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in hücum futboluyla iki sezonsur fark yaratan ve sonuca da ulaşmayı başaran siyah-beyazlılarda taraftarlar şimdiden Şenol Güneş dönemi, Gordon Milne dönemiyle kıyaslanmaya başladı.

Bu noktada bir kıyaslama da istatistik derleyen Twitter hesaplarının öncüsü Opta’dan geldi. Opta’nın Türkiye hesabı OptaCan’ın paylaştığı istatistiğe göre Beşiktaş’ta Metin-Ali-Feyyaz’dan sonra ilk kez üç futbolcu ligi 12 ve üzerinde golle kapattı. 1989-1990 sezonunda Metin Tekin 13, Ali Gültiken 17, Feyyaz Uçar ise 28 gol kaydetmişti.

Bu sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ta ise Cenk Tosun 20, Anderson Talisca 13, Vincent Aboubakar ise 12 gole imza attı.