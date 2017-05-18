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  5. 18 Mayıs 2017 21:50

Cenk Tosun'dan eleştirilere cevap !

Bursaspor maçında attığı golle kilidi açan isim olan Cenk Tosun, kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Cenk Tosun'dan eleştirilere cevap !
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Beşiktaş'ın F.Bahçe ile oynadığı derbinin ardından sert eleştirilen alan Cenk Tosun, Bursa deplasmanında oyuna dahil olduktan sonra golünü attı ve kilidi açtı.

TEK DERDİM ŞAMPİYONLUK

Bu maçın ardından içini döken milli santrfor, “Benim tek bir derdim var, o da bu sezon sonunda da şampiyonluk yaşamak. İlk 11’de de başlasam, oyuna sonradan da girsem elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bursa maçında gol atıp galibiyete katkı yaptığım için çok mutlu oldum. Aboubakar bana müthiş bir pas verdi. Çok zor bir maçtı. Mutlaka kazanmamız gerekiyordu ve başardık.'' dedi.

Cenk, ''İnsanlar, gol krallığı yarışında geri düşmemi gündeme taşıyor ama bu benim için sandıkları kadar önemli değil. Ben gol atınca elbette çok mutlu oluyorum ama takım kazanmadıktan sonra attığım golün hiçbir anlamı yok. Gol kralı olmakla uğraşmıyorum, benim hedefim şampiyonluk kupası. Son maçta elde ettiğimiz galibiyetle kötü gidişe de dur dedik. Galibiyeti hatırlamak hepimize çok iyi geldi. Üzerimizden baskıyı attık. Şimdi Kasımpaşa ile taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Bursa maçında hepimiz çok iyi mücadele ettik. Eminim ki Kasımpaşa karşısında da böyle olacak ve 3 puanı alıp şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşacağız” ifadelerini kullandı.

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