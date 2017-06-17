Fenerbahçe'den 2 bomba daha !
Sneijder'in yeni takımı belli oldu
Aykut Kocaman anlaşma sonrası ilk kez konuştu
Bertrand Traore ile anlaşma tamam !
Bertrand Traore ile anlaşma tamam !
Zoran Tosic mesaj yolladı: Galatasaray...
Zoran Tosic mesaj yolladı: Galatasaray...
Milan'ı reddetti, dünya devleri peşine düştü !
Milan'ı reddetti, dünya devleri peşine düştü !
Alvaro Morata'ya tam 75 milyon euro !
Alvaro Morata'ya tam 75 milyon euro !
Juraj Kucka'dan heyecanlandıran paylaşım
Juraj Kucka'dan heyecanlandıran paylaşım
Beşiktaş'a transferde büyük şok !
Beşiktaş'a transferde büyük şok !
Abdullah Avcı açıkladı: ''Cengiz Ünder...''
Abdullah Avcı açıkladı: ''Cengiz Ünder...''
Transfer resmen açıklandı ! İşte maliyeti...
Transfer resmen açıklandı ! İşte maliyeti...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 17 Haziran 2017 11:41

Christian Cueva Galatasaray yolunda !

Galatasaray Sao Paulo'da forma giyen Perulu orta saha Christian Cueva ile ilgileniyor.

Christian Cueva Galatasaray yolunda !
A+ A-

Galatasaray, Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva ile ilgileniyor. 25 yaşındaki futbolcu, Sao Paulo'da forma giyiyor.
 
Önümüzdeki sezona farklı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, devre arasında Fenerbahçe'nin istediği Sao Paulo'dan Christian Cueva'yı aldı.

Bu transfer için girişimlere başlayacak Galatasaray, Bruma'nın 'nın gidişinden sonra hücum bölgesinde doğan boşluğu 25 yaşındaki Perulu futbolcuyla kapatmaya çalışacak.

Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2020'ye kadar süren Christian Cueva, bu yıl Sao Paulo ile 18 maça çıkıp 7 gol kaydetti.

Cueva, kanatlarda ve forvet arkasında görev yapıyor.

Ntvspor

Sao Paulo , orta saha , fenerbahçe , Christian Cueva , transfer , Galatasaray