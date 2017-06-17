Christian Cueva Galatasaray yolunda !

Galatasaray, Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva ile ilgileniyor. 25 yaşındaki futbolcu, Sao Paulo'da forma giyiyor.



Önümüzdeki sezona farklı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, devre arasında Fenerbahçe'nin istediği Sao Paulo'dan Christian Cueva'yı aldı.

Bu transfer için girişimlere başlayacak Galatasaray, Bruma'nın 'nın gidişinden sonra hücum bölgesinde doğan boşluğu 25 yaşındaki Perulu futbolcuyla kapatmaya çalışacak.

Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2020'ye kadar süren Christian Cueva, bu yıl Sao Paulo ile 18 maça çıkıp 7 gol kaydetti.

Cueva, kanatlarda ve forvet arkasında görev yapıyor.

Ntvspor