Çin'den Anderson Talisca'ya 25 milyon euro

Portekiz basınında yer alan iddialara göre yıldız futbolcunun sözleşmesindeki 25 milyon Euro’yu (100 milyon TL) ödemeye hazır olan birçok kulüp, Sambacı’yı Kartal’ın elinden kapabilir!

Siyah-Beyazlılar’a sezon başında Portekiz devi Benfica’dan kiralanan Anderson Talisca, Kara Kartal’da ortaya koyduğu başarılı performansla büyük beğeni kazanmıştı. Arjantinli futbolcu Jose Sosa’nın Milan’a transfer olmasının ardından bu ismin yerine 1+1 yıllığına kiralanan 23 yaşındaki yıldız, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 33 mücadelede 17 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek adeta fark yaratmıştı.

Sezon sonunda zaman kaybetmeden genç Sambacı’yla anlaşarak kontratındaki artı bir yıllık opsiyonu kullanan yönetime, Portekiz’den şok bir haber geldi.

Kartal anlaştı ama...

Portekiz’in saygın gazetelerinden O’Jogo, dün yayınladığı haberde, Anderson Talisca’nın Beşiktaş’la gelecek sezon için anlaşmasına rağmen ayrılma ihtimalinin her geçen gün arttığını iddia etti.

Gazete, Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş’ta geçirdiği muhteşem sezonun ardından Çin Ligi ekiplerinin radarına girdiği ve transfer döneminin başlamasının ardından birçok Asya temsilcisinin Benfica’nın kapısının çalmaya hazırlandığını öne sürdü. Sözleşmesinde 25 milyon Euro’luk (100 milyon TL) opsiyon maddesi bulunan Talisca için Çinliler’in bu bedeli gözden çıkarmaya hazır olduğu belirtildi.

‘Beşiktaş’ta kalmak istiyorum’

Kara Kartal’ın yıldız ismi Anderson Talisca, sezon boyunca birçok kez yaptığı açıklamada kariyerine Beşiktaş’la devam etmek istediğini belirtmişti. Son olarak şampiyonluk kutlamasında konuşan Talisca, “Benfica’da zor zamanlar yaşadım ancak Beşiktaş bana güvendi ve önemli bir şans verdi. Hem Başkan Fikret Orman’a hem de Şenol Güneş hocamıza bunun için minnettarım. İstanbul’da yaşamaktan dolayı çok mutluyum ve kariyerime Beşiktaş’ta devam etmekten başka bir düşüncem yok. Başkanımız bonservisimi halletsin ben imzaya her an hazırım” diyerek kararını belirtmişti.

Başkan Orman sinyali vermişti



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anderson Talisca’yla yola devam kararı almaları sonrasında konuyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Orman, “Talisca, çok beğendiğimiz ve sevdiğimiz bir futbolcu. Beşiktaş’a da çok yakıştı. Onunla uzun süre çalışmak isteriz. Gelecek sezon da kiralamak için işlemlerimizi tamamladık. Ancak sözleşmesinde 25 milyon Euro gibi bir gerçek var. Şu anki durumda bizim bunu karşılamamız imkansız. Ancak gelecek sezon sonunda UEFA’yla yaptığımız Finansal Fair-Play anlaşmasının süresi doluyor. O zaman bonservisi için daha fazla agresif davranabiliriz” diyerek bonservis konusundaki soru işaretlerine noktayı koymuştu.