Çin'den Anderson Talisca'ya 25 milyon euro
Mario Balotelli, Beşiktaş yolunda !
Ahmet Bulut: Milli takımı bırakma fikri ani değildi
Yıldız futbolcu adım adım Beşiktaş'a !
Yıldız futbolcu adım adım Beşiktaş'a !
Dünya devi Marcelo'dan vazgeçmiyor !
Dünya devi Marcelo'dan vazgeçmiyor !
Kayserispor'dan sürpriz transfer ! 3 yıllık imza...
Kayserispor'dan sürpriz transfer ! 3 yıllık imza...
Duygun Yarsuvat'tan Dursun Özbek'e sert sözler
Duygun Yarsuvat'tan Dursun Özbek'e sert sözler
Medipol Başakşehir'den 5 yıllık imza !
Medipol Başakşehir'den 5 yıllık imza !
Erman Kunter'den Galatasaray açıklaması !
Erman Kunter'den Galatasaray açıklaması !
Trabzonspor'dan flaş transfer !
Trabzonspor'dan flaş transfer !
Galatasaray’da Bruma endişesi
Galatasaray’da Bruma endişesi
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 15 Haziran 2017 09:15

Çin'den Anderson Talisca'ya 25 milyon euro

Beşiktaş’ın gelecek sezon için de kiralama konusunda anlaşma sağladığı Anderson Talisca’nın peşine Çin kulüpleri düştü.

Çin'den Anderson Talisca'ya 25 milyon euro
A+ A-

Portekiz basınında yer alan iddialara göre yıldız futbolcunun sözleşmesindeki 25 milyon Euro’yu (100 milyon TL) ödemeye hazır olan birçok kulüp, Sambacı’yı Kartal’ın elinden kapabilir!

Siyah-Beyazlılar’a sezon başında Portekiz devi Benfica’dan kiralanan Anderson Talisca, Kara Kartal’da ortaya koyduğu başarılı performansla büyük beğeni kazanmıştı. Arjantinli futbolcu Jose Sosa’nın Milan’a transfer olmasının ardından bu ismin yerine 1+1 yıllığına kiralanan 23 yaşındaki yıldız, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 33 mücadelede 17 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek adeta fark yaratmıştı.

Sezon sonunda zaman kaybetmeden genç Sambacı’yla anlaşarak kontratındaki artı bir yıllık opsiyonu kullanan yönetime, Portekiz’den şok bir haber geldi.

Kartal anlaştı ama...

Portekiz’in saygın gazetelerinden O’Jogo, dün yayınladığı haberde, Anderson Talisca’nın Beşiktaş’la gelecek sezon için anlaşmasına rağmen ayrılma ihtimalinin her geçen gün arttığını iddia etti.

Gazete, Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş’ta geçirdiği muhteşem sezonun ardından Çin Ligi ekiplerinin radarına girdiği ve transfer döneminin başlamasının ardından birçok Asya temsilcisinin Benfica’nın kapısının çalmaya hazırlandığını öne sürdü. Sözleşmesinde 25 milyon Euro’luk (100 milyon TL) opsiyon maddesi bulunan Talisca için Çinliler’in bu bedeli gözden çıkarmaya hazır olduğu belirtildi.

‘Beşiktaş’ta kalmak istiyorum’

Kara Kartal’ın yıldız ismi Anderson Talisca, sezon boyunca birçok kez yaptığı açıklamada kariyerine Beşiktaş’la devam etmek istediğini belirtmişti. Son olarak şampiyonluk kutlamasında konuşan Talisca, “Benfica’da zor zamanlar yaşadım ancak Beşiktaş bana güvendi ve önemli bir şans verdi. Hem Başkan Fikret Orman’a hem de Şenol Güneş hocamıza bunun için minnettarım. İstanbul’da yaşamaktan dolayı çok mutluyum ve kariyerime Beşiktaş’ta devam etmekten başka bir düşüncem yok. Başkanımız bonservisimi halletsin ben imzaya her an hazırım” diyerek kararını belirtmişti.

Başkan Orman sinyali vermişti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anderson Talisca’yla yola devam kararı almaları sonrasında konuyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Orman, “Talisca, çok beğendiğimiz ve sevdiğimiz bir futbolcu. Beşiktaş’a da çok yakıştı. Onunla uzun süre çalışmak isteriz. Gelecek sezon da kiralamak için işlemlerimizi tamamladık. Ancak sözleşmesinde 25 milyon Euro gibi bir gerçek var. Şu anki durumda bizim bunu karşılamamız imkansız. Ancak gelecek sezon sonunda UEFA’yla yaptığımız Finansal Fair-Play anlaşmasının süresi doluyor. O zaman bonservisi için daha fazla agresif davranabiliriz” diyerek bonservis konusundaki soru işaretlerine noktayı koymuştu.

25 milyon euro , çin , talisca , beşiktaş , transfer