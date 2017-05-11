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  5. 11 Mayıs 2017 15:46

Coutinho için 400 milyon pound istedi

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jurgen Klopp, Brezilyalı '10' numara Coutinho'nun fiyatını açıkladı.

Coutinho için 400 milyon pound istedi
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Coutinho’nun Barcelona’ya transfer olacağı yönündeki iddialara ironik bir yanıt veren Alman çalıştırıcı, “Coutinho ile sadece Barcelona ilgilenmiyor. Pek çok Avrupa devi de onu istiyor. Bu çok normal. Coutinho genç ve gelecek vaat eden bir futbolcu ancak benim onu satmak gibi bir fikrim yok” dedi.

Brezilyalı yıldızın fiyatıyla ilgili de komik bir açıklama yapan Klopp, “Kim 400 milyon pound verirse onu satarım” diye konuştu.

Coutinho ile Barcelona’nın dışında Chelsea ve Manchester City de kadrosunda görmek istiyor.

Coutinho , klopp