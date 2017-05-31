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  5. 31 Mayıs 2017 15:56

De Rossi 2019 yılına kadar Roma'da

Roma, Daniele De Rossi'nin sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.

De Rossi 2019 yılına kadar Roma'da
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İtalyan ekiplerinden Roma, yıldız futbolcusu Daniele De Rossi ile nikah tazeledi. Roma alt yapısından çıkan De Rossi, kulübü ile olan sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı. 2001 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 40 maçta forma giydi. Serie A'da 31 müsabakaya çıkan İtalyan futbolcu, 4 gol, 4 asist ile mücadele ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta görev aldı.

Daniele De Rossi, Roma ile bugüne kadar 561 maça çıktı ve 59 gol kaydetti. Rossi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek.

De Rossi , roma