'Brezilyalı Bolt' Trabzon'a geliyor !
Volkan Demirel'in sözleri ortaya çıktı: ''Burası Türkiye, senin a...''
Bony, Bajic ve Coentrao Galatasaray'a...
Trabzonspor'dan flaş açıklama ! Rodallega...
Trabzonspor'dan flaş açıklama ! Rodallega...
Sen misin oyuna girmek istemeyen ! Belli oldu...
Sen misin oyuna girmek istemeyen ! Belli oldu...
''UEFA ve FIFA ırkçılığı ciddiye almıyor''
''UEFA ve FIFA ırkçılığı ciddiye almıyor''
İranlı Messi'ye şok ! Tutuklandı...
İranlı Messi'ye şok ! Tutuklandı...
Beşiktaş'ta Talisca ve Quaresma'ya tepki
Beşiktaş'ta Talisca ve Quaresma'ya tepki
Guti'nin yeni takımı belli oldu !
Guti'nin yeni takımı belli oldu !
Şok sözler: ''Evinden mi aldıracaksın ?''
Şok sözler: ''Evinden mi aldıracaksın ?''
Beşiktaşlı futbolcular şampiyonluğa inanıyor
Beşiktaşlı futbolcular şampiyonluğa inanıyor
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 09 Mayıs 2017 13:08

Del Valle'nin neden kadro dışı kaldığı belli oldu

Ç.Rizespor maçında oyuna girmeyi reddeden Del Valle'nin bu yüzden dolayı kadro dışı kaldığı öğrenildi.

Del Valle'nin neden kadro dışı kaldığı belli oldu
A+ A-

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan yeşil-beyazlı ekipte, ağır mağlubiyetlerin ilk faturası Deniz Yılmaz ve Del Valle'ye kesilmişti. İki oyucu da dün yapılan yönetim kurulu toplantısında teknik heyetin raporu doğrultusunda sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı. Sezon başında Portekiz kulübü Rio Ave’den 1 yıllığına kiralanan Venezuelalı oyuncu Del Valle'nin kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı.

Mücadelenin ilk yarısının 4-0 sonuçlanmasının ardından Teknik Direktör Adnan Örnek, ikinci yarının başında Merter Yüce ve Kubilay Kanatsuzkuş'u oyundan çıkararak, Emre Taşdemir ile Jorquera'yı sahaya sürdü. 3'üncü hamle hakkını kullanmak için 60. dakikalarda Del Valle'yi ısınmaya göndermek isteyen teknik direktör Adnan Örnek, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Venezuelalı oyuncunun oyuna girmek istemediğini söylemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Örnek, daha sonra 70. dakikada Sercan Yıldırım'ı oyuna aldı. 26 yaşındaki oyuncu bu davranışı sebebiyle teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Bursaspor , Del Valle , kadro dışı