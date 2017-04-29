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  1. 29 Nisan 2017 16:27

Demba Ba transferi soruşturma altında

Senegalli golcünün 2011 yılında Newcastle United'a transferi, vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında takibe alındı.

Demba Ba transferi soruşturma altında
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Geçirdiği zor günlerin ardından önümüzdeki sezon yeniden Premier League'de mücadele etmeye hazırlanan Newcastle United, şimdi de adının karıştığı vergi skandalıyla çalkalanıyor.

Yaklaşık 5 milyon sterlin tutarındaki gelir vergisinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla çarşamba günü başlayan soruşturmada önce idari direktörü Lee Charnley gözaltına alınan kulüp için şimdi de bazı futbolcu transferleri sırasında vergi kaçakçılığı yapıldığı konuşuluyor.

Söz konusu transferler arasında, şu an Beşiktaş'ta futbol hayatını sürdüren Demba Ba'nın da ismi var. Senegalli golcünün 2011 yılında West Ham United'dan Newcastla'a transferini soruşturan müfettişler, bunun yanı sıra Sylvain Marveaux, Papiss Cissé ve Moussa Sissoko'nun transferlerini de takip altına aldı. İngiliz müfettişlerle koordineli çalışan Fransız yetkililer, şu an Lorient'de forma giyen Marveaux'yu soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün gözaltına almış ve yaklaşık 4 saat süren sorgulamanın ardından serbest bırakmıştı.

Newcastle United'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Demba Ba, 2012-13 sezonunun devre arasında 8.5 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. 2014-15 sezonunun başında 6 milyon euro bedelle Beşiktaş'ın oyuncusu olan Senegalli golcü, o sezonun sonunda 13 milyon euro karşılığında Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua'nın yolunu tutmuş, bu sezonun devre arasında ise kiralık olarak siyah-beyazlılara geri dönmüştü.

NTVSpor

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